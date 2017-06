La question dans le paddock est toujours ouverte quant à savoir le déficit de puissance du moteur Honda face à ses rivaux. Alors qu’un chiffre de 90 à 100 chevaux de moins est annoncé, Fernando Alonso refuse de commenter ces allégations.

"Je ne veux pas dire de chiffres car je ne peux pas les prouver. Mais si l’on regarde le temps perdu dans les lignes droites, on peut se dire que l’on serait très compétitifs" explique-t-il, envisageant l’hypothèse d’une McLaren sans moteur Honda.

A Montréal, la perte sèche due à Honda a été estimée à 1.3s au tour en qualifications, un gouffre énorme commenté par un membre anonyme de l’équipe : "Avec un bon moteur, nous aurions fait le temps de Bottas. Seuls Vettel et Hamilton auraient été intouchables".

Quant au motoriste japonais, il est incapable d’assurer une date pour la mise en circulation de son nouveau moteur et n’est pas non plus capable d’estimer les gains qu’apportera la nouvelle mouture du bloc propulseur.

"C’est inutile de parler de délai, nous aurions aimé l’avoir au Canada, et maintenant nous voudrions l’avoir pour Bakou, mais je ne peux rien promettre" a carrément lancé Yusuke Hasegawa, confirmant que Honda n’est pas certain de la direction prise.

La rumeur dans le paddock enfle de jour en jour quant à la décision qu’aurait déjà prise McLaren de se débarrasser de son encombrant motoriste, mais Eric Boullier a préféré tempérer ces rumeurs : "Nous avons un contrat à long terme avec Honda et nous sommes liés en de nombreux points. J’espère qu’il y aura encore des McLaren Honda l’an prochain car nous voulons croire en ce projet, mais notre patience est mise à rude épreuve".

Mais Honda subit des assauts répétés de la part de son partenaire, Zak Brown ayant expliqué cette semaine que le motoriste est "perdu". Alors que Hasegawa dénonçait un malheureux choix de mots, Brown a tenu à ajouter : "Je ne pense pas avoir dit de choses injustes ou incorrectes". Ambiance !

Et d’ajouter, alors qu’il ne dément plus de prospecter un nouveau motoriste : "Nous évaluons toutes nos options, la situation est très complexe avec des aspects sportifs et commerciaux, ce qui n’est pas simple. Mais nous aurons un moteur dans la voiture l’an prochain".