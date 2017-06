Fernando Alonso était décidément très prolixe aujourd’hui lors de la conférence de presse de la FIA.

Selon lui, la Formule 1 souffre du fait qu’il y a un manque de compétition entre les équipes.

"Le parfait exemple, c’est cette conférence. Il n’y a pas eu une seule question sur le sport, sur le week-end à venir. Pas à moi, pas même à Lewis ou à Palmer. Il n’y a pas de questions sur les évolutions, nos attentes. On parle toujours de l’avenir."

"Pourquoi ? Parce que nous savons tous à peu près ce que nous valons. Les positions sur la grille sont plus ou moins connues et, si on nous demandait de les mettre sur le papier avant la course, nous aurions à peu près juste à 99%. C’est ce manque d’incertitude, de compétition, qui font que l’on s’intéresse toujours à l’avenir et jamais au présent."

"Alors oui, une partie du sport en bénéficie parce que nous parlons du coup beaucoup dans les médias. Cela génère beaucoup d’interactions chez les fans. Mais il nous manque des discussions sur ce qui va se passer pendant un week-end de course."

Alonso ajoute : "quand vous arrivez sur une course, vous préparer beaucoup de choses, avec les ingénieurs. La stratégie, les pneus, peu importe. Mais la première conférence du Grand Prix ? C’est à propos de 2018. A propos de ce que Brown a dit, ce que Lewis a dit, ce que Wolff a dit. Il n’y a pas l’émotion d’un week-end de course."