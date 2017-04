Malgré ses frustrations évidentes chez McLaren-Honda, Fernando Alonso a salué, comme Felipe Massa, la nouvelle ère de la Formule 1.

Même si sa MCL32 se montre peu fiable et performante pour l’instant, le progrès est tout de même très net par rapport aux monoplaces des trois dernières années. Les F1 ont progressé, tout comme les pneus, plus larges et au comportement bien plus intéressant pour les pilotes.

"Ces Formule 1 sont beaucoup plus amusantes à conduire et la vitesse en virage est digne du sport. Les pneus nous permettent d’attaquer sans trop se dégrader. Bref, la F1 est redevenue ce qu’elle devait être," lance l’Espagnol.

"Je pense que les fans du monde entier, qui se rendront sur les circuits cette année, adoreront regarder les voitures depuis leurs tribunes avec ces vitesses élevées dans les virages. A la télévision aussi on se rend compte que c’est bien meilleur."

"Je pense qu’il nous manque toujours le son de la Formule 1, ce son strident qui faisait partie de l’ADN du sport, mais je suppose que nous ne le reverrons plus. Cela fait partie du passé, avec toutes les évolutions technologiques qu’il y a maintenant avec l’hybride et les turbos, sur toutes les voitures ou presque."

"Nous avons remis le sport dans une bonne position," ajoute le double champion du monde. "Nous avons de bonnes années devant nous en termes de spectacle et d’excitation avec ce règlement. J’ai lu que les zones DRS pourraient être reconsidérées afin que la F1 reste spectaculaire, j’en suis heureux."

Alonso apprécie également le fait qu’une Formule 1 de 2017 exige beaucoup plus de son pilote.

"Elles sont nettement plus difficiles à conduire. Lorsque vous perdez un peu la voiture, l’arrière en particulier, il est difficile de la récupérer car vous êtes plus rapides dans les virages. Vous avez maintenant une demi-seconde pour réagir alors que l’année dernière vous aviez quatre secondes, presque le temps de prendre un café !"

"Je suis heureux de voir que nos F1 vont maintenant bien plus vite que des Formule 2 ou des Super Formula japonaises. C’est important selon moi," conclut-il.