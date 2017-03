Après deux journées catastrophiques pour débuter les essais hivernaux, l’équipe McLaren a pu engranger les kilomètres aujourd’hui sans souffrir d’un seul ennui mécanique. Pas de quoi rattraper le temps perdu, mais de quoi limiter la casse, en attendant d’établir les réelles performances de la MCL32.

"Le plus important est d’avoir pu parcourir plus de tours que les deux journées précédentes réunies" relativise Alonso. "Je suis heureux d’avoir pu m’en tenir au plan de route du jour, d’avoir rassemblé de nombreuses informations et d’avoir encore appris au sujet de la voiture. C’est positif après les problèmes rencontrés lors des journées précédentes".

"La voiture est bonne et nous avons déjà apporté plusieurs corrections à sa maniabilité et à ses réglages. Elle répond bien aux changements effectués et globalement, nous voyons des améliorations ici et là, jour après jour".

L’Espagnol tient à insister sur le travail accompli par son équipe : "Tout le monde a travaillé dur aujourd’hui pour s’assurer que nous pourrions parcourir le maximum de kilomètres et ça a été le cas puisque nous avons essayé différents éléments et travaillé sur différents réglages. C’est une journée utile".