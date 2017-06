Fernando Alonso veut mettre les choses au point et réaffirme, ce dimanche, qu’il compte bien tout faire pour continuer à engranger des succès en Formule 1.

Même si l’Indy 500 lui a permis de découvrir une autre discipline "très intéressante et très compétitive", il n’est pas encore prêt à quitter la catégorie reine.

"Ma première priorité c’est la Formule 1, c’est gagner mon 3e titre de champion du monde. Ma 2e priorité était de m’amuser et prendre de l’expérience à Indianapolis. Et ça, je l’ai réussi," explique Alonso.

Le pilote espagnol prépare en effet la suite de sa carrière : gagner Indy 500 et Le Mans afin de remporter la Triple Couronne, ce qu’il pourrait tenter à plein temps dès 2018. Mais il admet qu’un 3e titre lui manque.

"Oui, c’est vrai. Je lis aussi que les gens sont tristes de me voir dans cette position (chez McLaren Honda). Ils veulent me voir davantage devant, gagner plus."

"Mais quand je suis allé à Indy, dans un environnement totalement différent, les gens m’ont beaucoup respecté également. Ils s’attendaient à ce que quelque chose se passe en piste."

Pour gagner son 3e titre, à 35 ans passés, le temps est évidemment compté. Lorsqu’on lui dit qu’il faudra éviter d’autre mauvais choix dans sa carrière, il répond :

"J’ai effectué chaque transfert d’une équipe à une autre parce que j’ai senti alors que c’était le bon dans mon coeur. J’aurais aussi bien pu travailler dans un supermarché dans ma ville natale à Oviedo mais mon père m’a soutenu et a voyagé avec moi pour faire des courses de karting en Italie. Je ne suis donc pas d’accord quand on dit que ’c’est dommage, Alonso aurait dû choisir ci ou ça’. Je suis monté sur 97 podiums, j’ai 2 titres. Je pense que j’ai fait les bons choix."