Après sa parenthèse aux USA pour courir l’Indy 500, Fernando Alonso sera de retour ce week-end en Formule 1, au volant de sa McLaren MCL32 à moteur Honda.

Le double champion du monde commence par ironiser puisque ce retour au volant se fera sur le continent américain, à Montréal, pour le Grand Prix du Canada.

"C’est bien de retourner au Canada, j’ai l’impression d’avoir passé beaucoup de temps en Amérique du Nord récemment ! En effet, l’Indy 500 a été une incroyable expérience et c’était génial d’apprendre un style de pilotage complètement différent, sur un autre type de circuit, avec une voiture très différente. Je suis toutefois prêt à revenir à mon ’travail de tous les jours’ et à courir en F1 à nouveau," commente Alonso.

"J’ai toujours apprécié le Grand Prix à Montréal. C’est un circuit unique, qui est très exigeant pour la voiture comme le pilote. C’est un vrai circuit pour les pilotes," poursuit l’Espagnol.

"Pendant que j’étais à Indy, je gardais évidemment un oeil sur ce qui se passait à Monaco. Stoffel et Jenson ont eu de bons mots sur les nouveautés de la voiture et sur la fiabilité alors j’espère que nous pourrons continuer ainsi et faire un nouveau pas en avant au Canada."

Alonso ne se fait aucune illusion concernant la compétitivité de sa voiture, que Honda réussisse ou non à apporter son évolution moteur à temps.

"Le tracé du Circuit Gilles Villeneuve fait la part belle à la puissance moteur, il est donc très important d’avoir beaucoup de puissance et de bonnes vitesses de pointe. Cela n’ira donc pas aussi bien à notre voiture que les rues sinueuses de Monaco. Cependant je reste excité de retrouver le volant de la MCL32, retrouver les gars et les filles de l’équipe afin de reprendre la piste... et ne plus tourner uniquement à gauche (comme sur un ovale) cette fois !"