Fernando Alonso est loin d’être amer après avoir vu la victoire de son ancienne équipe, Ferrari, lors du premier Grand Prix de la saison 2017, en Australie.

L’Espagnol, qui a choisi de quitter Ferrari fin 2014 parce que le projet n’avançait plus, est aujourd’hui dans une galère encore plus important chez McLaren Honda.

"Il faut dire, je crois, que l’année dernière ils étaient aussi en lice pour la victoire à Melbourne et ils ont dû faire un arrêt en plus ce qui a permis à Rosberg de gagner. Donc attendons quelques courses avant de juger le vrai niveau de Ferrari même si, définitivement, ils semblent bien plus compétitifs cette année," déclare Alonso.

"C’est une bonne chose. Pour la Formule 1. Mais attendons, comme je l’ai dit, l’an dernier aussi ils jouaient la victoire à Melbourne et nous avons vu ensuite leur saison..."

Felipe Massa s’est aussi réjoui pour son ancienne équipe.

"Ferrari a de nombreux fans en Formule 1 et beaucoup de personnes souhaitent les voir revenir jouer les victoires et, si possible, le titre mondial. C’est donc bien de voir que nous n’aurons pas de cavalier seul des deux Mercedes cette année. Et avec un peu de chance, Red Bull Racing et nous (Williams), nous pourrons nous mêler à la lutte avec ces deux équipes."