Fernando Alonso pourra compter sur un moteur Honda évolué à Bakou, de quoi se forger une impression des progrès des Japonais avant de se décider pour 2018, autant de son côté que du côté de McLaren.

Le pilote espagnol s’attend toutefois à un week-end difficile, avec un départ en dernière ligne quasi assuré.

"Après avoir été si proche de marquer notre premier point au Canada, et avoir abandonné encore une fois, nous nous rendons à Bakou avec encore plus de détermination. Mais ce n’est pas un secret que nous nous attendons à un week-end délicat," explique Alonso aujourd’hui.

"A la suite des problèmes de moteur, nous allons certainement prendre des pénalités et, avec ce circuit étroit et sinueux, qui dispose de lignes droites rapides, dépasser est en général difficile. Mais ce n’est certainement pas impossible alors nous allons garder notre esprit combatif, comme toujours."

Le double champion du monde apprécie en tout cas le tracé et la ville.

"C’est le tracé en ville le plus rapide du calendrier, donc, pour un pilote, c’est très excitant de rouler si vite entre les murs. Le départ sera encore l’un des points cruciaux de la course. Il faudra donc bien travailler les réglages vendredi afin de faire au mieux en qualifications le samedi. Ce sera la chose la plus importante."

"De son côté, la ville de Bakou est superbe et, après le succès de l’édition de l’an dernier, j’ai hâte d’y retourner. Je suis un des ambassadeurs de Bakou, j’ai donc passé plus de temps là-bas que la plupart de mes collègues et c’est vraiment un chouette endroit pour une course de F1, avec du pilotage au milieu du centre historique. On ne pouvait trouver mieux."