Fernando Alonso avait décidé de rejoindre le projet McLaren Honda à la fin de la saison 2014, brisant ainsi son contrat avec Ferrari.

Pour l’Espagnol, comme pour beaucoup d’autres, ce renouvellement de l’alliance entre Woking et le Japon était un rappel du passé glorieux qu’ont connu McLaren et Honda ensemble, à la fin des années 80 et au début des années 90.

Il admet donc que ce serait une déception s’il devait quitter l’équipe par manque de compétitivité.

"Je pense que nous avons du travail à finir avec McLaren. Alors, bien entendu, je parle à McLaren pour mon avenir, parce que c’est mon équipe. C’est le projet que j’ai rejoint," dit-il.

Même si Alonso veut rester "très ouvert" à ce stade, il reconnait que les violons ne sont pas encore accordés au sein de McLaren concernant les espoirs à avoir pour 2018.

"Ma décision dépendra de notre niveau de compétitivité. Tout le monde a son opinion sur ce dont nous avons besoin. J’ai la mienne... je ne vais pas la partager maintenant mais j’ai ma propre opinion."

"Si ce que je souhaite se passe, alors il est certain que je resterai chez McLaren, pour gagner."

Et les espoirs sont plutôt élevés.

"Gagner, ça arrivera. Je sens que c’est possible, dès l’an prochain."

Voilà un discours plus optimiste que d’habitude pour Alonso !