En Formule 1, il ne s´agit pas de seulement livrer les meilleures performances possibles. De nombreux paramètres peuvent influencer plus ou moins favorablement les résultats obtenus, et donc, une carrière de pilote.

Fernando Alonso connaît l´incidence que peut avoir de petits détails lors d´une course. Il en a déjà fait la triste expérience.

« Lorsque tu te bats pour le championnat du monde, des petites choses peuvent se montrer déterminantes en ce qui concerne les résultats » admet-il.

« Une de ces choses est la chance. La chance ou la malchance peuvent complètement bouleverser le championnat et ruiner tes espoirs. »

« Lorsque la présentation du Halo nous a été faite, à nous, les pilotes, différents accidents nous ont été montrés. Par exemple, celui de Spa en 2013, lorsque Grosjean est passé par-dessus ma voiture. La lutte entre Romain Grosjean et Lewis Hamilton, bien que je n´étais pas impliqué, m´a coûté le championnat. Car j´ai manqué le titre de 3 points. Si j´avais été ne serait-ce que 7e ce jour-là, cela aurait suffi pour gagner le championnat. »

« Puis la course de Abu Dhabi en 2010 a été montrée, lorsque Schumacher et Vitantonio Liuzzi ont eu une collision et que la voiture de sécurité a dû être déployée. A cause de cela, nous avons effectué un arrêt au stand et nous avons perdu le championnat. Donc de petites choses peuvent influencer le résultat final très fortement. »

L´Espagnol, connu pour faire beaucoup de politique en coulisses, ne sait que trop bien l´importance que cette dernière peut aussi avoir dans son sport.

« Il est clair que la politique est importante. Pas seulement lors de la décision des règles. Les commissaires, à cause d´accidents causés par d´autres, peuvent non seulement changer l´issue du week-end, mais aussi celui des courses suivantes. Tu peux être soit très heureux de comment les choses se déroulent, soit très frustré. Cela a aussi une influence sur tes performances. »