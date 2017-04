Fernando Alonso était ce week-end en Alabama, cadre de la dernière course du championnat de l’IndyCar, afin de se présenter à la presse américaine. L’Espagnol a pu expliquer le sens de son engagement aux 500 Miles d’Indianapolis cette saison. Il vise non seulement la Triple Couronne, mais pense aussi que cette expérience lui apportera énormément sur le plan personnel.

« Il y a 4 ou 5 ans, j’ai commencé à imaginer comment je pourrais grandir en tant que pilote et devenir un pilote un peu plus complet. Pour ce faire, je pense que vous avez besoin de gagner les meilleures courses dans le monde, les courses les plus prestigieuses. Comment y arriver ? Je pense que c’est par ce que l’on appelle la Triple Couronne : la F1, les 500 Miles d’Indianapolis, les 24 Heures du Mans. »

« Cet objectif, un objectif très ambitieux, parce que seul un homme dans l’histoire y est parvenu [Graham Hill], m’attirait assez il y a 4 ou 5 ans. Mais je ne pensais pas que ce serait possible de tenter de gagner une autre course qu’en F1 si j’étais toujours en activité en F1. »

« Mais je suis ici, cette année, et cela me rend très fier de mon équipe et très heureux, parce que j’aurai une première tentative. Je pense qu’avec le niveau de professionnalisme et d’engagement qui est celui du sport automobile depuis deux décennies, ç’aurait été difficile de passer d’une série à l’autre lors de la même saison. Donc ce que je fais n’a peut-être aucun précédent dans l’histoire. Les derniers pilotes qui ont tenté quelque chose de similaire avaient eu des expériences plus importantes, ou deux mois de préparation, plus d’essais, et plus d’essais en ovale surtout. C’est assez unique, j’en suis conscient. Je suis conscient de la difficulté, tous les fans en sont aussi conscients. Mais si vous aimez le sport automobile, je crois que c’est une bonne nouvelle. Je fais cela parce que j’adore les voitures de course, parce que j’adore conduire les voitures les plus rapides. »

Fernando Alonso court également pour le prestige d’une course mythique, dont il n’hésite pas à parler avec force superlatifs. S’il ne gagne pas cette année, l’Espagnol prévient déjà : il pourrait être rapidement de retour en Amérique.

« Les 500 Miles d’Indianapolis sont la course la plus importante du monde. C’est très attirant d’y courir, d’en profiter, de ressentir cette expérience unique. Tout le monde me dit que c’est une ambiance unique et un jour très intense. Quel que soit le résultat que nous aurons le dimanche, nous devrons penser ensemble au futur après la course. Si je veux être le pilote le plus complet, le meilleur du monde et gagner dans différentes séries avec différentes voitures, avec différentes techniques de pilotage, alors je dois m’adapter, je dois grandir en tant que pilote. Si je veux le faire, je dois gagner. Si ce n’est pas le cas cette année, alors nous dresserons un plan pour une prochaine tentative. »

Serait-il plus facile de gagner aux 500 Miles d’Indianapolis ou aux 24 Heures du Mans ? Alonso lui-même a sa propre idée.

« Les 24 Heures du Mans ne demandent pas une grosse adaptation parce que le ressenti des voitures est assez similaire. Je pense que les pilotes qui vont aux Mans n’ont pas de difficultés en termes d’adaptation. La tâche la plus importante est vraiment, pour un pilote de F1, de disputer les 500 Miles d’Indianapolis. »

« Le trafic est un gros problème, c’est ce que j’entends. Voyons si je peux apprendre vite. Je pense que les restarts, les stratégies, sont un peu différents aussi. »

« Mais je suis avec la meilleure équipe possible pour ce type de leçons. Je suis aussi avec un coach, Gil de Ferran, qui je pense sera très utile pour toutes ces nouvelles choses que je dois apprendre. Nous serons prêts. Pas pour maintenant, mais pour dans trois semaines. »