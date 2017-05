Fernando Alonso était encore en piste à Indy hier, pour une avant-dernière séance d’essais, consacrée cette fois aux réglages pour la course.

Il n’était pas question de chercher le chrono (l’Espagnol a terminé 12e temps) mais de bien optimiser la monoplace pour les 500 Miles à venir lors d’une séance de 3h30. Il a beaucoup roulé : 122 tours !

"Cette séance s’est bien passée pour nous. Après avoir réglé la voiture pour les qualifications ces derniers jours, j’ai retrouvé des réglages destinés à calmer la voiture pour la course. Nous avons bien travaillé, nous avons beaucoup roulé et je pense que nous avons maximiser le temps de piste à disposition," commente le pilote McLaren Honda.

"Avec l’équipe, nous avons essayé divers réglages, dans différents domaines. Nous allons analyser cela pour voir quels sont les meilleurs changements pour la dernière séance d’essais (1 heure) de vendredi."

Alonso pense en tout cas avoir beaucoup appris.

"Il y a deux semaines je ne connaissais rien de l’Indy ! Rien du pilotage sur ovale. Et j’étais déjà en lice pour jouer la pole. Je suis évidemment très heureux mais la course est le plus important et c’est un tout autre défi."