Mercedes peut compter cette année sur une voiture performante mais capricieuse, une vraie « diva » selon les mots de Toto Wolff. Les problèmes fondamentaux de la monoplace ont été résolus, mais elle demeure encore imprévisible, comme l’ont prouvé les courses de Singapour et de Sepang.

Trop imprévisible au goût de James Allison, le directeur technique, qui espère que la monoplace de l’an prochain aura « un tempérament plus doux ».

« C’est difficile, mais notre voiture ne désobéit pas aux lois de la physique ! Elle est clairement compréhensible, mais cela ne signifie pas qu’il soit toujours très facile d’en tirer le meilleur. Obtenir les résultats que nous avons obtenus cette année fut un défi. Ce n’est donc pas une si mauvaise machine pour nous. »

« Néanmoins, nous aimerions une voiture qui soit plus facile à faire fonctionner sur la piste, et qu’il soit plus aisé pour nous, à chaque fois que nous abordons une course, de tirer le meilleur de chaque pièce. Nous avons pu faire de tels changements cette année, et l’an prochain, nous espérons que nous aurons une voiture avec un tempérament un peu plus doux ! »

Pour la première fois depuis bien longtemps en F1, une écurie dominatrice avant un grand changement de règlement devrait conserver son statut de leader. James Allison en tire-t-il une fierté personnelle ? Comment faire pour conserver cet élan l’an prochain ?

« Alors que l’an dernier, nous partions d’une feuille blanche - et il fallait donc faire des choix dans le design, ce qui était vrai pour tout le monde - nous aborderons l’an prochain avec beaucoup plus de renseignements sur le comportement de ces voitures. Nous avons donc des idées plus claires sur ce que nous aimerions faire pour la saison prochaine. »

« Mais c’est aussi vrai pour tout le monde et donc tout le monde va s’améliorer, et la difficulté d’ensemble sera d’être plus rapide. C’est toujours le même objectif, parce que le nouveau défi qui est devant nous, celui de peaufiner la voiture actuelle, sera le même pour tout le monde. »