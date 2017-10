Passé par Ferrari durant plusieurs saisons avant de rejoindre Mercedes, James Allison possède un CV bien garni qui lui a permis de travailler avec les plus grands pilotes, notamment Fernando Alonso, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton. Le Britannique regrette toutefois de ne pas réellement pouvoir les comparer.

"On me pose souvent la question et c’est frustrant car tout d’abord, on ne peut pas répondre car il n’y aurait qu’une manière d’en être sûrs, ce serait de les aligner avec le même matériel, le même jour, et faire un championnat. Tout ce que je peux dire, c’est que les trois ont les victoires et les réussites non pas grâce à la chance, mais parce qu’ils sont des pilotes talentueux" déclare Allison à Suzuka.

"Je dois ajouter que j’étais très heureux de rejoindre Mercedes cette année pour plusieurs raisons, l’une d’elles étant le fait que c’était ma première occasion de travailler aux côtés de Lewis. Je pense que je lui avais seulement dit une fois bonjour durant les années précédentes et travailler avec lui est très différent de ce que j’imaginais".

Pour Allison, Hamilton est exactement le pilote qu’il laisse paraître dans les médias ou lors des week-ends de course.

"J’ai trouvé un pilote et une excellence que nous pouvons tous voir dans ses statistiques et dans la manière dont il travaille. J’ai aussi trouvé un gars qui se conduit comme un homme dans le sens où ça vous rend heureux de travailler avec lui et c’est une bonne chose dans le fait d’avoir rejoint Mercedes".