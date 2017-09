James Allison, le directeur technique de Mercedes, a reconnu que la chance a bien aidé l’équipe allemande à gagner le Grand Prix de Singapour. Mais cette victoire reste toutefois méritée pour la W08, pilotée jusqu’à la 1ère place par Lewis Hamilton et la 3e par Valtteri Bottas.

La tâche du triple champion du monde a été nettement facilitée par la triple élimination au départ des deux Ferrari et de Max Verstappen. Mais Hamilton avait aussi le bon rythme selon Allison.

"C’était un week-end difficile pour nous avant la course, c’est vrai, et les cartes ont été en notre faveur lors des premiers virages. Mais, après cette grande dose de chance, nous avons aussi justifié notre victoire avec une très belle course, un très bon rythme. Nous ne pouvons donc pas être plus heureux que de voir Lewis et Valtteri en tirer le meilleur," commente Allison.

Il reconnait que Mercedes ne s’attendait pas à un tel résultat.

"Lors des deux semaines qui précédaient, et malgré les centaines d’heures de travail et les milliers de simulations de réglages, rien ne nous permettait d’espérer un résultat comme celui-ci."

"Cela prouve à quel point la Formule 1 peut être incroyablement complexe, imprévisible et que cela reste un sport avec, comme on le dit, sa glorieuse incertitude."

"C’est évidemment un excellent résultat pour nous dans l’optique des titres, le résultat de Singapour nous donne un bon élan. Mais il reste encore beaucoup de chemin à faire avant dans cette course aux couronnes mondiales."