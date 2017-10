James Allison a rejoint Mercedes cette année en tant que directeur technique, et pour celui qui remplace Paddy Lowe, c’est le retour aux sacres mondiaux.

Après l’équipe sacrée à Austin, c’est Lewis Hamilton qui a été sacré aujourd’hui à Mexico.

"C’était vraiment une course très difficile à vivre ! Nous avons terminé la dernière course avec le titre des constructeurs mais nous savons que cela signifie bien plus pour nous que pour les fans ou le reste des gens," explique le Britannique.

"Le titre pilotes, c’est celui qui compte pour le prestige. Et Hamilton le mérite après une telle saison, extraordinaire. C’est difficile d’imaginer un champion qui mérite plus ce titre que Lewis. Il a usé de son talent toute l’année."

Allison admet être impressionné par Hamilton depuis qu’il collabore avec lui.

"Lewis semble être au sommet de sa carrière et devenir l’un des plus grands de ce sport. Passer toute cette année à ses côtés pour ce 4e titre, c’est juste brillant."

"Il a eu des batailles à livrer, Ferrari et Red Bull ont été tour à tour des rivaux féroces. Cela présage déjà d’une saison très difficile pour nous l’an prochain."