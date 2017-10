Pour sa première saison complète en tant que directeur technique de Mercedes, James Allison s’est inscrit dans les pas de ses prédécesseurs à Brackley, en glanant un autre titre des constructeurs pour l’écurie.

« C’est un immense privilège. Je me sens très très reconnaissant pour avoir pu rejoindre une si grande équipe, pour y jouer ce rôle. Quelle équipe ! Gagner quatre titres d’affilée comme ça, et le faire malgré un changement massif de réglementation, ça n’avait jamais été fait. Je suis très chanceux d’être ici, et même encore plus chanceux puisque j’ai eu l’honneur d’être sur le podium aujourd’hui. »

« Cette saison fut un combat incroyablement serré. L’écart entre les voitures se compte en fractions de seconde, et c’est pourquoi il y a eu des retournements de situation dans la lutte au championnat. »

« Mais cette saison, la force de cette équipe, dans chaque domaine, a fait la différence, pour remporter ce championnat qui fut l’un des plus spectaculaires que nous avons connus depuis longtemps. »

De son côté, Niki Lauda veut oublier le seul point noir de la prestation de Mercedes aujourd’hui : la prestation de Valtteri Bottas.

« Merci à tout le monde à Brackley et Brixworth. Nous l’avons fait, ensemble. C’est un résultat incroyable et je suis vraiment heureux. »

« Ce n’était pas évident de choisir entre une stratégie à un ou deux arrêts. Lewis a tout eu sous contrôle, peut-être que Bottas aurait pu avoir une autre stratégie, mais peu importe. Pour nous, c’est un résultat fantastique. »