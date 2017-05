Une rumeur a fait surface depuis quelques jours selon laquelle Mercedes aurait décidé d’offrir un soutien technique à Honda, toujours en grande difficulté avec son bloc propulseur. Lorsqu’on lui pose la question, Toto Wolff botte en touche : "Je ne veux pas commenter".

Lors de la conférence de presse entre les dirigeants, cette rumeur et l’absence de réaction de Wolff ont fait bondir un autre patron, Bob Fernley, dirigeant de Force India.

"Je vais commenter !" a réagi le Britannique. "En tant qu’équipe qui a non seulement payé ses moteurs mais aussi contribué à leur développement, je serais très négatif à l’idée de partager cette technologie avec une équipe rivale".

De quoi jeter un froid entre les deux dirigeants, qui jouent respectivement les rôles de fournisseur et de client, et pousser Toto Wolff à se justifier sur les potentielles implications d’une telle alliance, comme par exemple celle d’offrir un volant avec moteur Mercedes à l’un des pilotes actuels de McLaren.

"Quelles sont les options ? Ils pilotent tous les deux un moteur Honda. Ce sont deux moteurs différents et c’est important pour la F1, Honda est important pour la Formule 1. C’est une entreprise énorme et puissante et je n’ai aucun doute sur leur capacité à montrer ce qu’on attend d’eux. Je ne pense pas qu’ils vont piloter une voiture à moteur Mercedes".

"Nous ne faisons rien pour Honda, c’est la situation actuelle. A moins qu’elle ne change, je ne veux pas contribuer à des rumeurs qui sont fausses, qui sont dommageables pour Honda et qui créent des mésententes entre les équipes et les dirigeants. Nous verrons ce qu’il adviendra".

Une conclusion qui ne devrait pas franchement rassurer Fernley.