Suite à divers problèmes (paiement, comportement en piste et en-dehors), l’équipe Trident a dû se séparer de Santino Ferrucci, également pilote d’essai Haas. Pour le remplacer, l’équipe italienne a fait appel à un compatriote de la marque : Alessio Lorandi. Dès le Hungaroring ce week-end, Lorandi roulera en F2 et terminera la saison aux côtés de Maini chez Trident.

Alessio Lorandi connaît déjà l’équipe puisqu’il roulait pour Trident en GP3 depuis le début de la saison (il y sera d’ailleurs remplacé par l’Allemand David Beckmann), signant un podium et impressionnant l’équipe. Trident le considère donc comme prêt pour la prochaine étape. Avant le GP3 - où il effectue sa deuxième saison - le pilote italien a effectué deux années en F3 (où il a d’ailleurs déjà été coéquipier avec Maini), il ne manque donc pas d’expérience.

"Nous sommes ravis de promouvoir Alessio Lorandi en F2. Son expérience et son style de pilotage a impressionné le staff technique de l’équipe Trident et ils pensent qu’il est prêt à franchir l’étape de la F2", explique Giacomo Ricci, le team manager de chez Trident. "Lorandi recevra un maximum de soutien de l’équipe afin qu’il puisse apprendre rapidement tous les secrets d’une nouvelle série pour lui. Avec Alessio et Arjun, l’équipe pourra s’appuyer sur un duo soudé. Ils ont déjà été coéquipiers en Formule 3 donc nous sommes sûrs qu’ils travailleront bien ensemble", poursuit l’Italien, qui a retenu les leçons de la cohabitation houleuse avec Ferrucci.

Alessio Lorandi est quant à lui ravi de l’opportunité qui s’offre à lui : "Je suis vraiment heureux et extrêmement motivé. Je vais devoir m’adapter à la voiture très rapidement et il y aura beaucoup de choses à apprendre. Je travaille dur avec l’équipe pour me préparer à mes débuts au Hungaroring. Je suis vraiment excité pour ce nouveau et incroyable défi."