Ferrari a pris la décision de garder Kimi Räikkönen en 2018, pour une cinquième année consécutive et une huitième saison. Le Finlandais est une garantie de résultats réguliers pour Ferrari mais aussi l’assurance d’une bonne ambiance en interne avec Sebastian Vettel.

Pour Jean Alesi, l’annonce de la prolongation de Räikkönen est un signe évident de celle à venir de Vettel.

"Il est un pilote Ferrari grandement apprécié" déclare le Français au sujet d’Iceman. "Nous parlons d’un gars qui aime vraiment piloter et qui est devenu un vrai point de référence dans l’environnement Ferrari. L’équipe a fait un grand pas en avant cette année et a maintenant une voiture pour gagner sur quasiment tous les circuits".

"Il y a aussi l’esprit d’équipe qui est le fruit d’un très bon travail de Maurizio Arrivabene et Sergio Marchionne. La décision de garder Kimi consolide cette ambiance et cet esprit car ni Vettel ni Kimi ne sont jaloux l’un de l’autre".

Alesi pense que la suite logique des événements sera la signature d’un nouveau contrat pour Vettel : "Je pense qu’il renouvellera son contrat aussi. Une maison est construite sur des fondations, mais je pense que si Ferrari engageait un autre pilote que Seb en 2018, il n’y aurait aucun problème avec Kimi".

L’ancien pilote de la Scuderia estime que garder Räikkönen une saison de plus permettra de laisser du temps à Giovinazzi ou Leclerc qui sont en course pour rejoindre la Scuderia via la Ferrari Driver Academy. Toutefois, il n’hésite pas à plaisanter en parlant également de son fils Giuliano, actuellement en GP3 et lui aussi dans la FDA.

"Je souhaite bonne chance à mon fils ! Plus sérieusement, tant Leclerc que Giovinazzi ont fait du bon travail mais je crois qu’il est trop tôt pour parler de 2019 actuellement".