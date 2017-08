Christian Horner a révélé à l’arrivée du Grand Prix de Belgique que le consultant de Renault F1, Alain Prost, était venu s’excuser en personne pour l’abandon de Max Verstappen ce dimanche à Spa.

Le quadruple champion du monde admet être désolé pour ce qui arrive au jeune Hollandais mais rappelle que Renault n’est pas le seul fautif sur l’ensemble des 12 courses déjà disputées.

"Je pense que nous en sommes à six abandons pour Max cette saison. Mais ils ne sont pas tous dus de notre côté, mais beaucoup en tout cas. Je suis allé m’excuser auprès de lui, auprès de Red Bull, au nom de Renault. C’est normal," explique Prost à Canal+.

Jos Verstappen, le père de Max, démentait que son fils maltraitait plus sa voiture que Daniel Ricciardo.

"Souvent dans une équipe, en tout cas là on le voit parmi les équipes que nous fournissons, il y a toujours un ou deux pilotes qui ont plus de problèmes que d’autres, et c’est le cas pour lui," ajoute Prost, sans aller plus loin dans cette théorie.

"Max est aussi très impatient, c’est quand même un pilote très talentueux qui a envie de se battre devant, donc ce n’est pas toujours facile à gérer."

"C’est dommage, et nous devons régler ce problème. Mais ça nous conforte dans le fait que gagner en performance ne doit pas se faire au détriment de la fiabilité."