Après un mois de pause, Jack Aitken, troisième pilote et pilote de réserve Renault Sport Formula One Team, et Artem Markelov, pilote d’essais et de développement de l’équipe, reprennent le volant au Circuit Paul Ricard pour la cinquième manche du Championnat FIA de Formule 2.

Avant de se rendre au Castellet, Jack occupe la cinquième place du classement général avec quarante-neuf points. Si le Britannique a inscrit six unités à Monaco, les rues de la Principauté ont davantage souri à Artem. Auteur d’un superbe week-end auréolé d’une deuxième victoire cette année en course principale, le Russe est remonté au deuxième rang avec soixante-et-onze points.

Tous deux possèdent une certaine expérience du Castellet pour y avoir passé trois jours d’essais d’avant-saison en mars.

"J’ai vraiment hâte d’être à la reprise après ces quelques semaines qui m’ont paru vraiment longues. J’espère que nous pourrons poursuivre notre dynamique afin d’aller chercher la victoire, convertir notre rythme par un bon résultat en course longue et remonter un peu au championnat," déclare Jack Aitken.

Artem Markelov ajoute : "Le Circuit Paul Ricard est l’un des plus complexes du calendrier. On y retrouve des virages difficiles avec des petits dénivelés et d’autres où il faut véritablement s’engager avant de freiner. J’espère que nous commencerons le week-end dans la lancée de notre résultat monégasque afin de marquer un maximum de points !"