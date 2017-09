Pilote de la Renault Sport Academy, Jack Aitken a connu sa première sortie en F1 avec une E20 motorisée par un V8 Renault lors d’une journée d’essais à Jerez ce mercredi 20 septembre.

Dans le cadre de son programme de développement avec l’Academy, Jack a effectué de nombreux essais et évaluations au volant de l’E20 sur le circuit espagnol de 4,428 km.

C’est sur ce même circuit que le Britannique retrouvera la compétition en GP3 Series du 6 au 8 octobre. Jack y est engagé dans une course poursuite pour le titre derrière George Russell, son équipier et leader du championnat.

"C’était une journée très amusante, l’équipe a tout fait pour m’accueillir dans les meilleures conditions. Ils ont fait un excellent travail pour m’apprendre le mode de fonctionnement d’une structure de course. J’ai pu faire beaucoup de tours et mon apprentissage a été plus rapide que ce que j’aurais pensé, ce qui est très bien ! Je veux donc remercier à nouveau Renault pour cette opportunité, ainsi que l’Academy," commente Jack Aitken.

"Nous avons été heureux de voir Jack Aitken faire ses premiers tours de roues au volant d’une Formule 1, la E20 de 2012, mercredi à Jerez. Jack a progressé depuis qu’il a rejoint la Renault Sport Academy et cette journée marque une étape importante dans sa carrière de pilote," conclut Cyril Abiteboul.