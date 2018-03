Troisième pilote et pilote de réserve Renault Sport Formula One Team, Jack Aitken s’est rendu la semaine dernière au Circuit Paul Ricard pour participer aux premiers essais officiels du Championnat FIA de Formule 2 de la saison.

En trois jours, Jack a couvert 199 tours du Circuit Paul Ricard qui accueillera le Grand Prix de France en juin prochain.

De retour chez ART Grand Prix, le Britannique a vite oublié l’incendie spontané de sa monoplace dans le garage durant la première séance en signant le quatrième temps le lendemain puis la troisième meilleure performance lors de la troisième et dernière journée.

Dans le cadre de son rôle de troisième pilote et pilote de réserve, Jack était présent avec l’équipe lors des essais d’avant-saison. La semaine prochaine, il se rendra à Bahreïn pour les trois derniers jours de tests en F2 avant le coup d’envoi de la saison sur le même circuit en avril.

"Les premiers essais au Paul Ricard étaient encourageants. Malgré des débuts difficiles avec cet incendie, nous avons bouclé beaucoup de tours et nous avons été relativement rapides tout au long des trois jours, tant en rythme de course qu’en qualifications. Je me concentre désormais sur les tests de Bahreïn et mon apprentissage de la F2," commente Jack Aitken.