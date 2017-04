Renault F1 a marqué ses premiers points de la saison la semaine dernière, sur le circuit de Sakhir à Bahreïn.

L’équipe française souhaite évidemment capitaliser sur ce bon résultat pour le Grand Prix de ce week-end, en Russie, à Sotchi.

"Bahreïn a été l’occasion d’afficher une nouvelle étape positive dans notre développement, tout en soulignant un domaine où notre attention doit se porter," commente Cyril Abiteboul, Directeur Général de Renault Sport Racing.

"Pour la première fois dans la courte histoire de l’écurie, nous avons placé nos deux voitures dans le top dix des qualifications. Cela a été possible grâce au travail fourni par tous les membres de l’équipe qui étaient sur le circuit, mais aussi ceux à Enstone et à Viry. Nico a pu réaliser des tours rapides dès que nécessaire et Jolyon a effectué une impressionnante remontée après des EL3 difficiles."

"À l’issue du Grand Prix, nous avons marqué nos premiers points de la saison avec Nico. Cette joie a néanmoins été atténuée par le constat que nous aurions dû en obtenir davantage."

Le rythme de course est en effet le plus préoccupant comme le confirme le Français.

"Notre objectif à l’usine d’Enstone et aux tests de Bahreïn dans la foulée du GP était donc de débloquer le rythme de la R.S.17 en conditions de course. Durant les essais, Nico et Sergey étaient au volant et tous deux ont pu offrir des retours positifs. Même s’il n’avait pas piloté depuis l’an dernier, Sergey nous a impressionné en se mettant très rapidement en jambes avec cette nouvelle génération de F1."

"À Sotchi, Sergey participera aux EL1 aux côtés de Jolyon. La Russie est un marché qui est important et il est essentiel que Sergey soit en piste devant et pour son public," justifie Abiteboul.

Les objectifs sont très clairs pour Sotchi : "nous espérons que les avancées issues des essais pourront être introduites à Sotchi et que toutes les nouvelles pièces testées y fonctionneront aussi bien que lors des évaluations. Placer les deux voitures dans les points en Russie serait une fantastique récompense et un autre pas en avant dans notre aventure en 2017."