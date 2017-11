Cyril Abiteboul, Directeur Général de Renault Sport Racing, fait un constat amer après de nombreux problèmes techniques lors des derniers Grands Prix, autant sur le moteur au Mexique que sur ses propres voitures, depuis plusieurs course.

La 5e place du championnat n’est plus un objectif réaliste pour Renault F1, tandis que la fiabilité du V6 français doit être corrigée dès le Brésil.

"Le Grand Prix du Mexique a été particulièrement difficile avec un nombre inacceptable de problèmes mécaniques mais nous avons la firme intention de réagir, et vite. Les spécificités de Mexico ont accentué nos faiblesses mais clairement nous n’avons pas réussi à équilibrer performance et fiabilité," explique Abiteboul.

"La performance de notre moteur a beaucoup progressé cette année et les résultats en qualifications comme en course en attestent, il nous faut maintenant retrouver de la fiabilité, pour nous comme pour nos clients, même si Max a magnifiquement remporté cette course."

Du côté de Renault F1 en particulier, le Français tient à souligner que, malgré les abandons qui ont coûté tant de points, surtout avec la monoplace de Nico Hulkenberg, "l’équipe reste confiante et solidaire".

"C’est essentiel pour progresser pour la fin de la saison mais aussi pour préparer la saison à venir. Nous en avons les moyens, notre organisation est stable, robuste et compétente. Mais, cette saison nous avions pour objectif la cinquième position au Championnat Constructeurs. Même s’il est encore possible, il s’est éloigné, surtout après un weekend où nous n’avons marqué aucun point."

Renault est en effet à 28 points de Williams maintenant, l’équipe 5e du championnat. Il sera difficile de la rattraper selon Abiteboul, même si "le Grand Prix de Mexique a mis en avant notre performance."

"Malheureusement les deux voitures ont dû abandonner, mais elles étaient en Q3, placées 7ème et 8ème sur la grille, et 4ème et 5ème position à la fin du premier tour. Les points étaient donc largement à notre portée. Il nous reste maintenant deux Grands Prix. Tout sera mis en œuvre dès le week-end prochain pour conquérir la sixième place (occupée par Toro Rosso), qui est encore accessible."

Renault F1 devrait pouvoir marquer de bons points à Interlagos.

"Dans la foulée de deux courses successives éprouvantes pour l’équipe, le Grand Prix du Brésil se profile déjà. Interlagos est un circuit mythique et passionnant avec des courses souvent incertaines. La météo joue fréquemment un rôle important mais nous restons confiants dans les qualités de la RS17. La ferveur des supporters est toujours aussi agréable à voir et à entendre, c’est un très beau Grand Prix."