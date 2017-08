La journée d’hier à Spa-Francorchamps, lors du Grand Prix de Belgique, a été très contrastée pour Renault.

D’un côté l’équipe française fêtait sa 3e arrivée de l’année à la 6e place, un excellent résultat pour Nico Hulkenberg sur un circuit très rapide.

Mais de l’autre, l’image du motoriste qu’elle est également en a pris à nouveau un grand coup, avec plusieurs défaillances lors du week-end, qui ont culminé avec l’abandon de Max Verstappen, devant plusieurs dizaines de milliers de fans hollandais.

Cyril Abiteboul, Directeur général de Renault F1, a donc un mot pour les deux équipes lors de son debriefing.

"Notre équipe a effectué une bonne course dans l’ensemble en retrouvant sa place dans les points et son potentiel comme quatrième force en qualifications et en course. Nico a égalé son meilleur résultat de la saison en finissant sixième. Malgré un premier tour difficile, il a pu revenir en force grâce à une excellente stratégie qui a été parfaitement exécutée," dit-il.

"Les résultats de Jolyon sont décevants pour l’écurie et lui. La pénalité de cinq positions sur la grille et son classement à l’arrivée ne reflètent pas son beau début de week-end. Nous tenterons d’en savoir plus pour comprendre la différence de rythme entre samedi et dimanche.

"Je tiens à dire un mot sur Red Bull Racing," poursuit le Français. "Ce dimanche est malheureusement contrasté, avec le très bon rythme et le nouveau podium de Daniel Ricciardo d’un côté, et l’abandon de Max Verstappen de l’autre."

"Son problème semble avoir été provoqué par un capteur électronique. Je tiens donc à présenter mes excuses à Red Bull Racing et surtout à Max et ses très nombreux fans, qui sont très déçus comme nous le sommes aussi."

Abiteboul répond aussi à Christian Horner, qui s’est montré très critique sur la qualité du service fourni par Renault.

"Nous allons nous rapprocher de Red Bull Racing afin de définir un plan d’action permettant d’éradiquer ces problèmes qui annihilent tout le potentiel de leur package."