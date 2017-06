Le sujet du moment chez Renault est bel et bien Jolyon Palmer, dont les performances le mettent sur la sellette dans le baquet de la deuxième RS17 et qui, ce vendredi à Bakou, a encore connu un incident et terminé dans les rails du circuit.

"Je pense qu’il est injuste de lier son avenir à cet incident" regrette Cyril Abiteboul. "Nous avons vu beaucoup de pilotes sortir de la piste , vraiment beaucoup. Jo est sorti à un endroit qui ne pardonne pas, ce qui a causé des dégâts sur la voiture mais ce n’est pas énorme. Ce n’est pas différent de ce que Checo a fait le matin".

"Si vous voulez relier cela à Jo, notre situation est claire. Il a un contrat avec nous et nous sommes totalement dévoués à le faire passer cette période difficile. Il n’a pas d’ultimatum mais il doit simplement faire ce qu’on attend de lui, comme tout membre de l’équipe. Nous essayons de le sortir un peu des projecteurs car ces journées médias n’aident pas à ce qu’il se concentre. Cela fait partie du boulot et il doit vivre avec mais nous faisons notre maximum pour le protéger".

"Nico est lui clairement au rendez-vous. Il a pris le rôle de premier pilote de l’équipe," admet le Français. "Mais Jo a notre soutien et nous sommes conscients que la passe qu’il traverse est difficile. Après, oui, nous réfléchissons à d’autres pilotes pour l’avenir car nous avons besoin de deux pilotes pour progresser. Jo sait ce qu’il doit faire pour atteindre les objectifs fixés, il en a le potentiel."

Abiteboul reconnait donc que Renault réfléchit pour 2018. La situation avec Robert Kubica, qui a testé une ancienne monoplace d’Enstone, a jeté de l’huile sur le feu mais Abiteboul assure que rien n’est prévu, et surtout pas des essais libres 1 comme certains bruits le laissaient entendre.

"Je ne sais pas d’où viennent ces rumeurs mais je peux totalement les balayer. Je tiens aussi à rappeler que les questions concernant Jo sont indépendantes de celles concernant Robert. Nous sommes restés très proches de Robert, il fait partie de la famille et il est loyal, et c’est pour cela que nous lui avons donné cette chance. Il y avait un événement marketing prévu et il a été annulé, donc nous avons souhaité lui donner cette chance".

"Il parcourt un programme pour essayer de comprendre ce qu’il peut faire. Il a piloté de nombreuses voitures, une Formule E, une GP3, une F2, un prototype et d’autres encore, et il veut savoir ce qu’il peut faire. Pour le moment, nous n’avons rien prévu d’autre hormis un événement marketing à Goodwood où il pilotera la même voiture devant la maison de Lord March".

Renault essaie de faire évoluer au mieux son moteur pour l’équipe officielle mais aussi pour ses clients, mais Abiteboul reconnaît qu’il n’y a pas de solution miracle aux problèmes actuels et que les évolutions ne feront pas de miracle.

"Ce n’est pas ce qu’il va se passer, malheureusement. Je ne dis pas qu’il n’y aura aucun progrès, il y en a ce week-end et nous possédons environ deux à trois dixièmes de mieux grâce à ces évolutions. Nous ne nous attendons pas à ce que ça fasse une très bonne publicité pour nous mais je pense qu’il faut faire cette clarification, d’autant que cette évolution peut être installée sans changer le moteur".

"Ce serait pareil du côté du châssis. Nous sommes dans une course à l’armement et toutes les équipes amènent des améliorations, nous le faisons également d’un point de vue du moteur, mais ce n’est pas un miracle" conclut Abiteboul.