Renault F1 peut aborder avec confiance le prochain Grand Prix, en Azerbaïdjan, et le deuxième tiers de la saison, qui va s’enchainer sur un bon rythme avant la pause estivale.

Selon Cyril Abiteboul, Directeur Général de Renault Sport Racing, les voyants sont au vert et il fait le point après le Canada et avant ce nouveau Grand Prix.

"Bakou accueillera le premier Grand Prix d’Azerbaïdjan, un an après les débuts du circuit dans le cadre du Grand Prix d’Europe. Nous avons hâte d’y être puisque l’on y retrouvera une nouvelle occasion pour progresser et nous développer, les mots clés de notre saison," déclare le Français.

"Bakou est un tracé particulièrement stimulant au sein du calendrier F1. Il sera important d’y ajouter de gros points à ceux acquis au Canada. Avec ses longues lignes droites débouchant sur d’énormes freinages, ses défis sont relativement similaires à ceux du Circuit Gilles Villeneuve. Tout ce que nous avons appris à Montréal devrait y être très utile. Cette piste ne nous est plus inconnue, et elle ne l’est plus pour personne. Si nous sautions dans l’inconnu il y a un an, nous sommes désormais positifs et nous savons ce qui nous attend."

"Montréal était une bonne course et nous pouvons être satisfaits des résultats, à ce stade, de notre feuille de route. Il était important d’écarter la frustration monégasque, de nous concentrer sur notre travail au Canada et de poursuivre rapidement dans les points. Nico a effectué une belle performance en affichant un bon rythme samedi et dimanche. Nous devons le saluer pour avoir gardé son sang-froid face aux nombreux incidents et aux fortes rafales s’ajoutant à l’équation. Nous avons tenté une manœuvre sans risque en l’arrêtant pendant la voiture de sécurité virtuelle. La huitième place était vraisemblablement la meilleure position possible."

Palmer a été clairement mis sous pression chez Renault F1 pour performer. Mais Abiteboul souligne que le Britannique se rapproche des objectifs fixés.

"Pour la deuxième fois de suite, Jolyon s’est classé onzième. C’est positif parce que nous voyons une amélioration de son rythme de course. Sa priorité est désormais de se qualifier plus haut pour être mieux placé sur la grille. Cela augmentera ses chances de jouer les points et de contribuer aux efforts de l’équipe pour remonter au championnat des constructeurs. Nous avons réduit l’écart avec Williams et Toro Rosso au classement général avec un objectif inchangé, celui d’être sixièmes avant la pause estivale."

Les progrès sont aussi constatés du côté des performances du moteur, même s’il y a encore des petits soucis de fiabilité.

"Au Canada, il était également agréable d’assister au troisième podium consécutif de Daniel Ricciardo et Red Bull cette saison. C’est un bon exemple de ce qui est possible et nous effectuons des progrès réguliers sur le R.E.17, ce nouveau groupe propulseur développé pour offrir des gains substantiels en 2017 par rapport à son prédécesseur, le R.E.16. Évidemment, le tableau a été noirci par l’abandon de Max Verstappen alors qu’il était confortable en deuxième position. Pour Red Bull Racing, il s’agissait du premier abandon causé par le groupe propulseur depuis Melbourne 2016, mais cela ne représente en rien une excuse. Notre priorité est d’atteindre une fiabilité parfaite en course pour tous nos clients."

"Le travail mené à Enstone et à Viry nous rapproche toujours plus de nos objectifs," conclut Abiteboul.

"Il faut dorénavant poursuivre ainsi lors d’un programme européen très dense où les épreuves s’enchaîneront à toute vitesse. Nous espérons que ces efforts seront récompensés par de plus grandes évolutions sur les rendez-vous d’ici la Hongrie fin juillet. Cela nous aidera à lutter pour de meilleures positions et des résultats nous plaçant là où nous voulons être, à la cinquième place du championnat des constructeurs. Nous effectuons des progrès à chaque course et cela est de plus en plus encourageant."