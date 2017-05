Depuis le début de la saison, Renault a montré de très bonnes choses en qualifications, notamment grâce à Nico Hulkenberg, mais la RS17 peine à confirmer sur la distance ses bonnes prédispositions.

"C’est notamment dû au fait que nous sommes dans une année de construction" rappelle Cyril Abiteboul. "En ce sens, c’est assez simple d’extraire le maximum de performance de la voiture sur un tour et nous le faisons régulièrement. Nous savons aussi que notre fiabilité est fragile et que c’est ce sur quoi nous devons nous concentrer. Nous sommes régulièrement frappés, en course et en essais".

"Nous avons des employés qui arrivent très bien à régler la voiture pour les qualifications mais quand il faut gérer la voiture et régler les problèmes sur du long terme, c’est là que la fiabilité rentre en compte. C’est quelque chose qui nous frappe sans prévenir et nous devons impérativement progresser".

Abiteboul ne néglige pas non plus le rôle de Hulkenberg dans les bonnes performances du samedi : "C’est un très bon pilote en qualifications, il est aussi le plus rapide en rythme de course. Jolyon a rencontré une énorme adversité et n’a pas été aidé par les conditions. Son seul week-end sans problème l’a vu aller en Q3".

Le plein potentiel du moteur n’a pas été atteint puisqu’il est convenu que le bloc propulseur français est encore dans une phase de fiabilisation et de progression. Les évolutions attendues devraient le rapprocher du Mercedes et du Ferrari.

"Il faudra encore plusieurs courses pour exploiter le potentiel de la version actuelle. On sait qu’il y a plus à tirer du matériel actuel en performance mais ça dépend entièrement de la fiabilité. On est dépendant de l’arrivée du prochain moteur dont on sait qu’il sera plus puissant. Nous dépendons du plan d’introduction de cette version" précise le Français.

Jolyon Palmer est toutefois un sujet délicat pour Renault. Après une première saison bien terminée, l’Anglais subit une domination terrible de Nico Hulkenberg et hormis sa Q3 à Bahreïn, il n’a réussi aucune performance remarquable.

"Nous avons repris tout ce qu’il s’est passé depuis le début de la saison, y compris en essais privés puisque nous étions à Barcelone et qu’il avait déjà rencontré des difficultés. Un kilométrage limité dans l’hiver, de nombreux soucis de fiabilité lors de la préparation des premières courses, ça n’a pas aidé et il a un équipier très talentueux, qui arrive très bien à montrer ce que vaut la voiture".

"Ceci dit, Nico n’est pas un magicien et c’est ce que j’explique à Jo. Il a montré qu’il a le rythme pour suivre son équipier et c’est ce sur quoi nous nous concentrons. Nous voulons nous assurer qu’il passe un week-end sans rencontrer de problème afin de développer sa confiance, nous voulons reconstruire sa confiance en lui-même" conclut Abiteboul.