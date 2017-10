Cyril Abiteboul, Directeur général de Renault F1, répète qu’il est ravi des débuts de Carlos Sainz au sein de son équipe.

L’Espagnol a très bien démarré son aventure avec l’équipe d’Enstone, une aventure qui pourrait bien durer longtemps si Red Bull réussit effectivement à conserver son duo de pilotes jusqu’à la fin de la saison 2020.

Cet apprentissage anticipé à Austin est donc de bon augure selon le Français.

"Sur le plan sportif, Carlos Sainz a fait des débuts remarquables au sein de l’équipe à Austin en dépassant ses attentes et en répondant aux nôtres. Tous ensemble, nous avons travaillé d’arrache-pied afin de rendre sa transition en cours d’année aussi fructueuse que possible et cela a porté ses fruits."

"Dans le même temps nous avons fait faux bond à Nico Hülkenberg avec un problème moteur. Nico aurait tout à fait pu mener sa monoplace dans les points à Austin et notre objectif cette année reste d’y placer nos deux voitures. Cette première manche en Amérique a démontré que nous avons tout ce qu’il faut pour y parvenir et remonter au Championnat Constructeurs."

"C’est assurément le but au Mexique," poursuit Abiteboul. "Nous sommes passés à la septième place au classement et la cinquième place est un ambitieux mais atteignable pour l’équipe. Nous sommes à cinq points de Toro Rosso et à 20 de Williams – nous abordons ces trois dernières courses avec une détermination intacte."

"Avec le Mexique, le Brésil et Abu Dhabi, il ne reste plus que trois courses cette année. Nous donnerons tout pour marquer un maximum de points. Nous sommes également tournés vers la prochaine saison, d’où notre volonté d’introduire de nouveaux éléments sur le groupe propulseur. Comme l’a expliqué Rémi Taffin, la recherche de la performance et de la fiabilité peut être un véritable numéro d’équilibriste, mais nous sommes déterminés à monter sur la plus haute marche du podium à l’avenir."

Le Français admet que l’enchainement USA - Mexique est éprouvant mais plaisent.

"Après le formidable spectacle du Grand Prix des États-Unis à Austin, l’équipe n’a pas le temps de souffler puisque nous nous rendons au Mexique pour une nouvelle course offrant beaucoup de promesses. Quand la F1 est revenue au Mexique en 2015, nous ne savions pas à quoi nous attendre. Nous y avons découvert un superbe évènement bien organisé et soutenu par des passionnés et de fins connaisseurs."

"Mexico a récemment souffert d’un tremblement de terre, mais cette ville possède une telle force de caractère et la F1 est résolument déterminée à lui proposer un beau spectacle."

A propos de spectacle, le Français souligne que "les actions de promotion de la F1 étaient intéressantes à Austin. Assister à cette véritable montée en puissance sur la grille de départ était stimulant. Il nous tarde de voir tous les projets destinés à la croissance de la discipline sous l’impulsion de sa nouvelle direction."

La promotion de la F1 sera soutenue par Renault à Mexico grâce au transport de l’un de ses derniers concept-cars, sa F1 de 2027.

"Toujours tournés vers l’avenir, nous exposons au Mexique notre conception du futur de la F1 avec R.S. 2027 Vision, présentée plus tôt dans l’année au Salon automobile de Shanghai. Elle sera présentée aux média mexicains et je suis convaincu qu’elle recueillera les mêmes échos positifs que sur d’autres marchés."

"Le Mexique est un marché important pour Renault et BP, notre partenaire carburant. Nous effectuerons une grosse campagne de promotion pour accompagner notre venue. Dès notre première année, notre collaboration avec BP et Castrol s’est avérée gratifiante et prometteuse pour la suite."