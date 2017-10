Cyril Abiteboul, Directeur général de Renault F1, constate une nouvelle fois que son équipe sort d’un week-end de Grand Prix sans point.

Cela a d’ailleurs permis à Haas F1 de lui prendre la 7e place au championnat, pour un point. L’objectif de finir 5e s’éloigne même s’il n’est pas impossible à atteindre. Avec l’arrivée de Carlos Sainz dès Austin ?

"Le bilan de ces deux courses consécutives est décevant puisque nous n’avons marqué aucun point. Le Championnat Constructeurs est extrêmement disputé et nous devons exploiter au mieux les quatre dernières épreuves de l’année. Nous allons nous regrouper pour bénéficier d’un regain de forme à Austin," note le Français.

Abiteboul dit également au revoir à Jolyon Palmer.

"Il s’agissait de la dernière course de Jolyon. C’était une course particulièrement difficile puisque les pénalités l’obligeaient à partir loin. Grâce à une bonne stratégie et une belle prestation de sa part, il a pu se hisser jusqu’à la sixième place avant de finir douzième. Sa performance démontre une fois de plus son professionnalisme et sa loyauté tout en offrant de beaux adieux à la famille Renault. Nous lui souhaitons sincèrement le meilleur pour la suite de sa carrière."

"Nico n’était pas en reste avec un bel envol lui permettant de gagner des positions. La stratégie jouait en notre faveur, mais nous avons malheureusement dû l’arrêter définitivement peu de temps après son arrêt alors qu’il était bien placé. C’est très frustrant. La fiabilité a été notre faiblesse cette saison."

La seule raison de se réjouir vient encore une fois de l’équipe cliente, Red Bull, qui a placé ses deux pilotes sur le podium du GP du Japon hier.

"Je tiens à féliciter Red Bull Racing pour ce double podium. Ils ont été à nouveau très forts sur le Circuit International de Suzuka, une piste très sensible à la puissance du moteur. Cela démontre une fois de plus le potentiel et les capacités du bloc Renault le dimanche."