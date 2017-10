Cyril Abiteboul a un objectif clair ce week-end pour son équipe, Renault F1 : retrouver les points après la déconvenue de Sepang, en Malaisie.

Le directeur de l’équipe française compter pour cela sur des évolutions aérodynamiques sur la RS17 qui sera confiée à Nico Hulkenberg et Jolyon Palmer au Grand Prix du Japon.

"Suzuka est un circuit emblématique que nous apprécions comme tous les fans de F1. Le Japon conclut notre tournée de trois courses en Asie Orientale avant d’aborder la dernière ligne droite," commente Abiteboul.

"Pour revenir brièvement sur la Malaisie, nous pouvons dire sans hésiter que nous en sommes repartis déçus. C’était un week-end très difficile durant lequel nous n’avons pas réussi à exploiter la voiture comme nous l’avions fait lors des rendez-vous précédents."

"Nous étions sur la défensive dès le premier tour et les deux monoplaces n’ont pu se frayer un chemin vers les points. Nous avons tenté une stratégie agressive avec Nico, mais le pari n’a pas porté ses fruits. Plus tard, Jolyon est parti par deux fois en tête-à-queue et a perdu plusieurs positions. Il s’agit de l’un de ces week-ends que l’on souhaite oublier. Nous avons la chance d’enchainer avec le Grand Prix du Japon pour revenir rapidement à notre niveau."

"Sur une note plus positive, c’était formidable de voir notre écurie partenaire Red Bull Racing s’imposer avec le moteur Renault."

"Suzuka est un circuit très apprécié des pilotes en raison de son défi unique composé de courbes rapides. C’est une piste bien équilibrée tout en n’étant pas trop sensible à la puissance. Nous pensons donc y être compétitifs. L’autre challenge est d’enchaîner deux courses en une semaine, mais cela signifie aussi que nous allons au Japon dans un esprit combatif et pleinement déterminés à retrouver les points."

"À Suzuka, nous disposerons d’évolutions aérodynamiques qui j’espère nous amènerons de la performance et donc des points. Cela est indispensable si nous voulons atteindre notre objectif de fin de saison : finir cinquièmes du Championnat Constructeurs."