Renault F1 aborde la dernière ligne droite de la saison 2017 avec un nouveau duo de pilotes.

A Suzuka, l’équipe française a annoncé la fin de sa collaboration avec Jolyon Palmer de manière anticipée, ce qui permet à Carlos Sainz de faire ses débuts avec Enstone avec 4 courses d’avance.

La première étape pour l’Espagnol sera de s’habituer le week-end prochain à sa nouvelle équipe et sa nouvelle voiture, comme le reconnait Cyril Abiteboul, Directeur général de Renault Sport Racing.

"Austin est la dix-septième manche de l’année et la première étape d’une série de trois courses aux Amériques. Plus que jamais, nous sommes déterminés à atteindre notre objectif et finir en beauté," commente le Français.

"J’aimerais évoquer l’arrivée de Carlos. Je tiens à remercier Jolyon pour ses deux années au sein de Renault Sport Formula One Team. Jolyon a travaillé d’arrache-pied pour nous aider et nous avons apprécié son professionnalisme et sa loyauté. Nous lui souhaitons le meilleur pour son avenir."

"Nous accueillons Carlos dès le Grand Prix des États-Unis. Nous avons hâte d’entamer cette collaboration. Cette arrivée est important pour la fin de saison et la préparation de la saison prochaine. Nous pouvons ainsi exploiter ces quatre derniers rendez-vous avec Carlos comme une période de transition et d’adaptation à l’écurie et à la voiture."

Evidemment Renault a une idée derrière la tête : disposer de deux voitures performantes afin de remonter au classement constructeurs. La 5e place est toujours possible mais il n’y a plus de droit à l’erreur.

"Le Grand Prix des États-Unis est important, car nous sommes encore en lice pour la cinquième place du championnat constructeurs. Nous avons été foncièrement déçus de revenir les mains vides de la Malaisie et du Japon. Nos rivaux ont su en profiter," reconnait Abiteboul.

"Au Japon, notre stratégie nous avait idéalement placés avant que le support du clapet de l’aileron arrière de Nico ne le contraigne à l’abandon. La fiabilité nous coûte des points et nous devons absolument accomplir un week-end sans faute à Austin. Nous devons aborder ces quatre dernières manches avec une nouvelle dynamique, en ne devant absolument rien laisser passer. La voiture bénéficiera de nouvelles évolutions, c’est donc essentiel de marquer des points."

Abiteboul sait qu’il peut aussi compter sur un moteur qui ne cesse de se rapprocher des meilleurs.

"Comme en Malaisie, voir à nouveau Red Bull sur le podium, au Japon, était positif et cela démontrait une fois de plus l’efficacité en course du moteur Renault qui ne cesse de se rapprocher de la plus haute marche du podium."