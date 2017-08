Nico Hulkenberg a encore été le meilleur des autres hier, en qualifications, en hissant sa Renault F1 à la 7e place à Spa, derrière les Mercedes, Ferrari et Red Bull.

Mais cette place aurait pu, pour une fois être occupée par Jolyon Palmer, qui a été plus rapide que l’Allemand jusqu’en Q2, avant qu’un problème de boîte de vitesses ne l’empêche de défendre ses chances lors de la Q3.

Mais à part cette exception qui confirme la règle, Cyril Abiteboul reconnait que Nico Hulkenberg a l’avantage en termes de performance pure.

"Je ne pourrais pas vous dire où se situe la différence entre eux. Mais il est vrai que Jolyon n’a pas le même rythme, en général, que Nico le samedi," dit-il.

"Nico est clairement incroyable en qualifications. Peut-être l’un des meilleurs sur la grille dans cet exercice. Ce n’est pas toujours visible parce qu’il n’a pas la voiture pour le démontrer mais c’est vraiment incroyable ce qu’il réussit à faire. Jolyon n’a peut-être pas toujours le rythme le samedi mais il arrive toujours à tirer plus de sa voiture le dimanche."

"Nous verrons bien. La voiture progresse et cela aide probablement. Elle est maintenant la 4e la plus rapide, derrière les 3 top teams. C’est ce que nous voulions à ce stade de la saison. Notre position au championnat n’est toutefois pas celle-là, c’est ce sur quoi nous devons nous concentrer."

Abiteboul souhaite en effet que la performance du samedi se transforme maintenant plus constamment en gros points le dimanche. Selon lui, c’est possible.

"Nous avons commencé la saison avec un bon rythme le samedi, que nous ne réussissions pas à convertir en points le dimanche. Donc, à ce moment-là et comme nous attendions des grands développements qui sont arrivés plus tard dans la saison, nous avons favorisé les performances en course dans les réglages. Cela nous a donné quelques points."

"Ensuite, à Silverstone, nous avons réussi à apporter ce grand développement auquel je me suis référé. Donc, cette tendance de sous-performance le dimanche par rapport au samedi n’est plus si vrai. Nous devrons voir ici si ce cap passé dans les performances le samedi et dimanche le à Silverstone, et qui s’est confirmé à Budapest, deux pistes très différentes, est confirmé ici ou non."