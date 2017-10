Renault a confirmé que Marcin Budkowski serait bien son prochain directeur technique, ce qui confirme les craintes des autres écuries de F1. Néanmoins, malgré sa période de préavis de seulement trois mois, l’ancien responsable de la FIA (qui a démissionné la semaine dernière) ne rejoindra Enstone qu’à partir d’avril prochain.

Il s’agit là d’un geste d’apaisement de Renault envers les autres écuries qui étaient très remontées après l’annonce de ce transfert sensible. Marcin Budkowski est en effet dépositaire de nombre de secrets techniques de la FIA.

« Il y a eu beaucoup de négociations à ce sujet, mais il a été toujours clair pour nous que nous ne voudrions pas être agressifs sur ce point » a tempéré Cyril Abiteboul.

« D’un point de vue contractuel, il pourrait être disponible dès le début de l’année prochaine. Mais nous avons eu des discussions constructives avec la FIA, et je crois que nous sommes proches d’un accord au sujet d’une date de départ [du contrat] qui mettrait tout le monde à l’aise. Je pense qu’une date début avril, qui est en gros le double de la période de préavis, a été évoquée. »

« Nous construisons toujours notre équipe, nous bâtissons toujours notre structure. Nous avons essayé quelque chose avec Frédéric Vasseur l’an dernier, ce qui malheureusement n’a pas marché, et il y avait un vide à combler. Renault Sport Racing est engagé dans de nombreuses catégories, en F1 mais aussi en Formule E, nous sommes basés sur deux sites, un en Angleterre, un autre en France. Nous avons de grandes attentes et beaucoup de choses à faire, don j’ai juste besoin d’un peu d’aide, et de quelqu’un en qui je peux avoir confiance. »

Marcin Budkowski serait ainsi cette personne de confiance qui devrait permettre à Renault de franchir un cap… plutôt pour la voiture de 2019 ? Reste à savoir aussi si Marcin Budkowski ne va vraiment pas interagir avec Renault d’ici le printemps prochain…