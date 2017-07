Cyril Abiteboul, le Directeur Général de Renault Sport Racing, a des raisons d’avoir le sourire après la prestation de son équipe à Silverstone.

Le Français a été satisfait de constater que les évolutions produites à Enstone allait dans le bon sens, notamment grâce au nouveau fond plat qui a apporté beaucoup d’appuis et un équilibre encore meilleur à la RS17.

Reste à concrétiser tout ça sur le Hungaroring, avec les deux voitures cette fois...

"Nous nous rendons plein d’optimisme en Hongrie grâce aux récents gains de performance constatés sur la R.S.17. Budapest sera la dernière course avant la pause estivale et cela nous motive davantage encore," dit-il.

"Silverstone regorgeait de positif pour le week-end de notre quarantième anniversaire. Nous avons retrouvé les points avec l’impressionnante prestation de Nico, sixième à l’arrivée pour égaler notre meilleur résultat de l’année. Nous avons associé son beau pilotage avec de bons arrêts au stand stratégiques pour finir plus de trente secondes devant les Force India. Cette réussite a néanmoins été ternie par la déception de Jolyon qui n’a malheureusement pu prendre le départ en raison d’un souci sur le système hydraulique. En s’élançant onzième, Jolyon était en lice pour ouvrir son compteur à domicile, c’est donc une déception."

"Nous avons démontré à Silverstone que nous continuons de progresser. Les développements sur le châssis, notamment le nouveau fond plat, s’avèrent être positifs. Ces progrès sont illustrés par les huit points de Nico et le rythme affiché en qualifications par nos deux monoplaces. Il est essentiel de soutenir ces progrès en plaçant nos deux voitures dans le top dix en Hongrie. Nous voulons conclure cette première moitié de la saison en beauté. Pour y parvenir, nous devons effacer nos problèmes de fiabilité. Nous savons où nous en sommes et nous connaissons les domaines qui nécessitent plus d’attention."

"Nos objectifs restent intacts : nous voulons être sixièmes d’ici le 30 juillet, cinquièmes en fin d’année. Une double arrivée dans les points est à notre portée."