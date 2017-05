Cyril Abiteboul, le patron de Renault F1, espère bien voir les Renault RS17 de Nico Hulkenberg et Jolyon Palmer briller, dans une semaine, lors du Grand Prix le plus prestigieux du calendrier, celui de Monaco.

Le tracé sinueux et étroit de la Principauté pourrait jouer en faveur du constructeur français, puisque le moteur y a une importance moindre.

"Le Grand Prix de Monaco occupe une place à part dans le cœur des fans de F1, et il possède une résonance particulière pour Renault. Depuis 2009, l’épreuve est celle qui s’apparente le plus au Grand Prix de France, et nous avons toujours eu une relation spécifique avec la Principauté," rappelle le Directeur Général de Renault Sport Racing.

"Comme constructeur, Renault s’est imposé à deux reprises à Monaco avec Jarno Trulli en 2004 et Fernando Alonso en 2006. En qualité de motoriste, nous avons atteint la plus haute marche du podium quatre fois de plus. Nous ne nous attendons pas à améliorer cette statistique en 2017, mais nous progressons et sommes ambitieux pour cette nouvelle épreuve."

Abiteboul revient sur le Grand Prix précédent, en Espagne.

"Barcelone était un week-end compliqué pour nous. Nous avons néanmoins obtenu le meilleur résultat de Renault Sport Formula One Team et les points inscrits nous ont permis de gagner un rang au championnat constructeurs. Nous étions déçus samedi avec nos positions en qualifications, mais nous avons su nous rattraper lors de la course avec un meilleur rythme de course."

"Monaco propose de son côté un défi unique à nos ingénieurs et pilotes ainsi qu’une fabuleuse vitrine planétaire pour la F1."

Le Français promet aussi un petit côté festif dans le paddock.

"À Monaco, nous lancerons les festivités liées au quarantième anniversaire de Renault en F1. Nous espérons pouvoir extraire toute la force et le poids de ces riches années pour obtenir un solide résultat ce week-end."