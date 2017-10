Chez Renault, on avait de quoi rire jaune hier au Mexique.

A part la victoire du moteur dans la Red Bull de Max Verstappen, il n’y avait guère de raisons de se réjouir du côté de Cyril Abiteboul, Directeur général de Renault.

Les deux RS17 de Nico Hulkenberg et Carlos Sainz ont abandonné, et d’autres problèmes moteur ont été signalés chez Red Bull et Toro Rosso.

"Nous avons vécu un Grand Prix du Mexique très difficile, avec plusieurs incidents au cours du week-end," concède le Français.

"En course, l’abandon de Nico et d’au moins une de nos voitures clientes nous rappelle que la fiabilité moteur n’est pas au rendez-vous ; cela a de lourdes conséquences pour nous et nos clients."

"Nous connaissons les contraintes de ce circuit en altitude, qui impose des compromis entre performance et fiabilité. Si la performance a été au rendez-vous avec de très bonnes qualifications des différentes voitures motorisées par Renault, force est de constater que l’équilibre entre performance et fiabilité n’était pas bon."

"La très belle victoire de Max Verstappen confirme le potentiel du moteur et je tiens à le féliciter pour cette très belle course. Félicitations à Lewis Hamilton qui rentre un peu plus dans l’histoire de ce sport."

"Pour nous il s’agit aujourd’hui de conserver notre motivation pour les deux dernières courses, et de nous concentrer sur nos objectifs."