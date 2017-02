Renault visera très officiellement un top 5 cette saison, comme l’ont affirmé les dirigeants de l’écurie lors de la présentation de la RS17 ce mardi. Si les écuries de pointe (Red Bull, Ferrari, et bien sûr Mercedes) semblent hors de portée de l’écurie tricolore, pourquoi ne pas pour autant viser la 4e place, celle occupée par Force India en 2016 ?

Cyril Abiteboul s’est justement exprimé plus en longueur sur ce sujet. L’ingénieur français confie se méfier en particulier du retour en force de McLaren-Honda, et veut ainsi rester prudent à l’aube de la saison.

« Je m’attends à ce que Mercedes, Ferrari et Red Bull – je ne vois aucune hiérarchie en particulier, même si j’en préférerais une [Red Bull-Renault en première place] – soient à l’avant. Ensuite, je m’attendrais… une grande inconnue pour nous, c’est de savoir ce que fera Honda en termes de développement moteur, parce que je suis sûr que McLaren est capable de produire une voiture très convenable, en particulier avec un changement si spectaculaire dans le règlement aérodynamique. »

« Ensuite, je pense que ce sera intéressant de voir la hiérarchie. Nous devrions nous battre contre Williams, Force India, Toro Rosso. Nous avons la même unité de puissance que Toro Rosso. Ils ont deux très bons pilotes, ils sont très bien établis, donc nous pensons que nous devrions nous battre contre ce genre d’équipes. »

La hiérarchie du début de saison ne devrait d’ailleurs pas être celle de la fin d’année. Le directeur général de Renault F1 s’attend à une course au développement effrénée en 2017.

« Je pense que cette saison sera vraiment une course à l’armement. J’ai vraiment une pensée pour les équipes qui n’ont pas assez de ressources, parce que clairement, quand je vois la voiture que nous avons présentée, ce ne sera pas la voiture que nous aurons pour les tests de Barcelone, et cette voiture de Barcelone ne sera pas la voiture qui courra à Melbourne. Course après course, nous introduirons de nouvelles pièces. »

Cyril Abiteboul s’en vante et ne le cache pas : Renault est désormais une écurie aux moyens sans commune mesure avec les écuries privées. Les résultats sur la piste doivent donc suivre !

« Franchement, j’ai été dans une dans petite équipe [Caterham], et vous savez que cette expérience n’a pas été vraiment une réussite, mais j’ai vraiment une pensée pour ces équipes qui devront économiser leurs ressources. Le règlement sera très difficile pour les petites équipes. Je pense que la plupart du budget de Force India pour construire la voiture est désormais consommé, simplement pour coller au nouveau règlement. Donc c’est quelque chose que nous prenons aussi en compte. Avec le niveau de ressources que nous avons, nous devrions être capables de battre facilement des équipes comme Haas, Force India, et ainsi de suite. »