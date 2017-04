Renault a certes progressé pendant l’hiver, mais un écart de performance demeure encore avec Ferrari et Mercedes en ce début de saison. De surcroît, le nouvel ERS n’a pas donné satisfaction sur le plan de la fiabilité.

Cyril Abiteboul, le directeur général de Renault F1, pense toujours que le motoriste français a bien fait de repartir d’une quasi-feuille blanche pour la saison 2017, comme il l’a confirmé en conférence de presse à Shanghai. Il estime que Renault a pris une décision audacieuse qui payera sur le long terme.

« Il est juste de dire que nous avons eu une saison 2016 assez bonne du point de vue de l’unité de puissance, mais nous avons pris une décision courageuse en repartant encore de zéro en vérité, parce que, franchement, en F1, si vous n’allez pas de l’avant, vous mourez, tout simplement. Donc nous n’avions pas d’autre choix, sinon celui d’accepter de prendre encore des risques en lançant une toute nouvelle architecture. Nous devions le faire du point de vue de la performance, et nous avons décidé d’un peu souffrir sur le court-terme pour avoir plus de gains sur le long terme. »

« Donc nous sommes dans cette période où nous souffrons un peu parce que nous avons quelques faiblesses liées à la bonne santé de cette unité de puissance. Mais ce qui est positif, c’est que le moteur délivre une performance prometteuse, et donne de bons résultats de ce point de vue. Donc il y a encore bien plus à venir. Mais cela viendra uniquement quand la fiabilité sera au rendez-vous, et cela viendra dans un futur très proche. »

Cyril Abiteboul n’a toutefois pas donné de détails précis sur les pièces du V6 Renault qui seront prochainement améliorées. Une grosse évolution est néanmoins attendue pour le Grand Prix du Canada.

« Nous ne voulons pas trop rentrer dans les détails, parce que, quand vous commencez à donner un planning, tout le monde l’attend alors. Et nous avons en particulier des clients très exigeants – et ils ont raison de l’être. Mais nous voulons continuer à contrôler notre destin et notre programme. Ce que je peux dire, c’est que nous nous assurons que la fiabilité soit sous contrôle, et nous nous assurons d’être aussi transparent que possible pour les écuries clientes. »

« Nous aurons quelques correctifs au cours des prochaines courses et il y aura des évolutions en termes de performance. Mais le problème est qu’avec le nouveau règlement, avec moins d’unités de puissance utilisées durant la saison, vous devez bien sûr synchroniser les évolutions en performance et en fiabilité avec l’introduction des nouvelles unités de puissance. »

Le nombre de moteurs disponibles cette saison a été en effet réduit à 4, ce qui réduit la marge des manœuvres des écuries, avec la menace d’écoper de sévères pénalités sur la grille.