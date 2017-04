Cyril Abiteboul, Directeur Général de Renault Sport Racing, fait le point sur la situation de l’équipe française avant le 2e Grand Prix de la saison, ce week-end en Chine.

Selon lui Renault F1 a les moyens de signer rapidement de bons résultats, ce qui signifie ouvrir le score. Chose qui a été presque possible à Melbourne mais...

"Pour illustrer le fait que la saison 2017 est bel et bien engagée, nous entamerons en Chine le premier enchaînement de deux courses consécutives," commence le Français.

"La première manche en Australie a démontré que nous avons le rythme avec la R.S.17, mais pas forcément l’exploitation parfaite. Nous avions assurément le potentiel de finir dans les points à l’Albert Park. C’est ce que nous aurions dû faire."

"À l’évidence, cette génération de F1 a intensifié le besoin d’extraire le maximum à tous points de vue. Nous devons nous assurer que la voiture est au bon endroit au bon moment, que nos stratèges trouvent « l’air propre » en piste, que nos mécaniciens et les pièces montées sur la voitures sont irréprochables, que nos arrêts aux stands ont lieu le plus rapidement possible et que notre groupe propulseur est exploité de la manière la plus efficace possible. Nous devons inlassablement être au sommet de notre art."

Le point essentiel à court terme est la fiabilité selon Abiteboul.

"Nous n’avons pas eu de problèmes d’ERS mais nous en avons connu d’autres, notamment les freins de Jolyon en course. Il nous reste du travail. La bonne nouvelle à retenir de Melbourne est que nous avons le rythme pour être là où nous souhaitons être : batailler pour les points. Si nous faisons tout correctement, nous nous battrons pour la cinquième position du championnat."

Côté moteur, Renault progresse aussi.

"Le groupe propulseur semble répondre au niveau prévu de performance et nous savons qu’il y en a davantage à venir. Nous reviendrons avec la spécification 2017 du MGU-K au moment opportun, tout comme nous introduirons des améliorations mais uniquement si nous atteignons la fiabilité nécessaire."

L’objectif pour le prochain Grand Prix est donc clair : finir dans le top 10.

"En Chine, nous souhaitons réussir ce qui n’a pas été fait en Australie : entrer en Q3 et finir dans les points. Shanghai est un circuit complètement différent et la course de l’an dernier ne nous a pas laissé de bons souvenirs. Nous voulons donc faire beaucoup mieux."

"La Chine est importante pour la F1 tout comme elle l’est pour Renault. C’est un marché en croissance pour Renault et la F1 intègre le cadre de cette croissance. De fortes activations seront en place autour du Grand Prix. Nous présenterons ensuite au salon automobile de Shanghai quelque chose de totalement nouveau et tourné vers l’avenir."

"Le développement du sport automobile en Chine est un sujet passionnant avec l’ambition de doubler le nombre de circuits certifiés FIA dans la prochaine décennie. Renault Sport y contribue avec le programme Road to Champion lancé en collaboration avec Dongfeng Renault Automotive Company et Formula Racing Development, notre partenaire pour l’Asian Formula Renault. Plus de 40000 pilotes ont déjà postulé pour 2017, soulignant à quel point ce projet est stimulant. Marcus Song Xu Jie, vainqueur en 2016, sera à nos côtés à Shanghai avec Sun Yue Yang, membre de la Renault Sport Academy."

Abiteboul en profite pour annoncer un transfert interne, celui de Naoki Tokunaga. Il est bien connu d’Enstone. Naoki Tokunaga est entré à l’usine en 2000 quand l’écurie était baptisée Benetton, puis en qualité de directeur adjoint entre 2010 et 2012. Plus récemment, il occupait le poste de directeur technique à Viry.

"Plus près de nos terres, Naoki Tokunaga a été nommé Chief Transformation Officer à Enstone le 1er avril. Naoki était récemment Directeur Technique à Viry après avoir été Directeur Technique Adjoint d’Enstone. Il connaît intimement notre structure. Ce nouveau rôle s’inscrit dans notre organisation en constante évolution afin de s’adapter aux besoins actuels. Nous avons désormais atteint la barre des 600 employés à Enstone. Cela traduit l’augmentation significative des ressources depuis quinze mois."