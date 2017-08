Cyril Abiteboul a reconnu à Spa-Francorchamps que tous les doutes concernant la possibilité d’un retour total de Robert Kubica en Formule 1 n’ont pas été levés, suite à la journée d’essais privés pourtant impressionnante menée par le Polonais en Hongrie.

"Avons-nous une réponse définitive quant au fait qu’il peut courir à nouveau ? Non," confirme le directeur de Renault F1.

"Nous avons des indications, des confirmations, Robert un professionnel fantastique, très talentueux, qui a une énorme envie de courir et de revenir à la compétition, en F1 ou ailleurs. Mais quant à savoir s’il peut s’agir de la Formule 1, il y a encore du travail à faire pour le savoir."

Abiteboul ne sait pas si Renault sera capable de fournir à Kubica d’autres opportunités de faire des essais afin d’avoir cette réponse.

"Nous aimerions le faire. Nous allons essayer mais il y a des limites à ce qui est possible. Le timing est difficile et le cadre réglementaire pour des essais aussi."

"Maintenant, nous n’avons pas fait tout cela pour nous arrêter à la première difficulté," ajoute-t-il. "Nous savions qu’il y aurait des difficultés. Nous ne savons pas encore si nous pourrons aller plus loin mais cela va se décider dans les deux ou trois prochaines semaines pour voir ce que l’avenir peut offrir à notre équipe comme à Robert."

Renault F1 ne pourra peut-être pas attendre trop longtemps pour choisir son 2e pilote. La piste Sainz ne semble pas fermée.

"Nous avons exprimé notre intérêt pour lui l’an dernier. Et nous continuons à le faire parce qu’il fait une bonne saison. Mais sa situation contractuelle dépend uniquement de ce que veut faire Red Bull. Nous verrons bien. Ils ont été silencieux durant la pause estivale et je m’attends à ce que les deux prochaines semaines soient beaucoup plus animées concernant les transferts."