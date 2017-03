La Renault RS17 et son moteur, le Renault RE17, n’ont jamais figuré à la pointe de la hiérarchie à Barcelone, lors de ces deux dernières semaines d’essais.

Ce n’était de toute façon pas attendu selon Cyril Abiteboul, Directeur Général, qui tire un bilan plutôt satisfaisant des huit jours de tests en Espagne, qui précèdent le premier Grand Prix, qui aura lieu dans deux semaines, en Australie.

"Ces deux semaines ont été enthousiasmantes pour tous chez Renault Sport Racing. Nous avons vu débuter notre première F1 intégralement conçue par nos soins. La R.S.17 est magnifique et nous croyons qu’elle forme une bonne plateforme pour développer la performance qui nous permettra d’atteindre nos objectifs pour 2017," commente Abiteboul, qui souhaite, rappelons-le, une 5e place au championnat constructeurs.

"Nous connaissons les domaines auxquels nous devons nous attaquer. Nous pensons avoir déjà accompli un solide pas en avant sur le plan des performances grâce au châssis et au nouveau groupe propulseur. Nos temps au tour de ce vendredi le démontrent malgré des circonstances défavorables nous ayant empêché d’optimiser l’ensemble les jours précédents."

Même si les problèmes de fiabilité sont bien moins marqués que chez McLaren, ils préoccupent tout de même Renault.

"Nous devons nous concentrer sur la fiabilité, en accordant une attention particulière à l’ERS, mais cela avance bien déjà. Tout le monde à Enstone et à Viry a travaillé incroyablement dur pour mener cette voiture en piste et c’est stimulant de ressentir toute cette positivité."

Abiteboul a un dernier bon mot pour son nouveau duo de pilotes.

"Nico Hulkenberg et Jolyon Palmer ont également accompli un excellent travail et je pressens qu’ils ont le potentiel d’apporter la contribution que nous attendons d’eux pour la performance de l’équipe. Melbourne approche à grands pas et nous avons hâte de commencer la saison."