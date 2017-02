Aujourd’hui à Londres, Renault Sport Formula One Team a levé le voile sur sa monoplace 2017, la R.S.17, lors d’une cérémonie en présence des média internationaux et des partenaires de l’écurie.

Mettant en avant les nouveaux partenaires et sponsors, dont BP, Castrol et MAPFRE, la présentation était également l’occasion de dévoiler la nouvelle identité de Renault Sport, destinée à renforcer les liens entre Renault Sport Racing et Renault Sport Cars.

Motorisée par le R.E.17, le groupe propulseur de Renault Sport Racing, la R.S.17 ne présente aucun composant commun avec la R.S.16. Les équipes sont parties d’une feuille blanche et ce afin de répondre au nouveau règlement. Il s’agit de plus de la première F1 intégralement conçue par Renault Sport Racing depuis ses deux bases situées à Enstone (Royaume-Uni) et à Viry-Châtillon (France).

Thierry Koskas, Groupe Renault Executive Vice President, Sales & Marketing, Jérôme Stoll et Cyril Abiteboul respectivement Président et Directeur Général de Renault Sport Racing, étaient présents aux côtés du management et des pilotes du Renault Sport Formula One Team.

La R.S.17 a été présentée par les pilotes titulaires, Nico Hülkenberg et Jolyon Palmer. En parallèle, Sergey Sirotkin était officialisé comme troisième pilote et pilote réserviste, et Alain Prost comme Conseiller Spécial de Renault Sport Racing.

La voiture était présentée avec l’hashtag #RS17Launch.

La promotion 2017 de la Renault Sport Academy a également été révélée. Elle se composera de Jack Aitken, Max Fewtrell, Jarno Opmeer et Sun Yue Yang, tous soutenus par Renault Sport Racing lors de leurs campagnes en 2017. Jack sera aligné en GP3 Series tandis que Max, Jarno et Sun seront alignés en Formule Renault Eurocup dont la grille devrait atteindre un record avec 30 pilotes engagés.

"La R.S.17 est la première monoplace qu’Enstone et Viry ont pu intégralement planifier et développer et nous sommes très satisfaits de cette première coopération. C’est une magnifique voiture. L’enthousiasme suscité par la R.S.17 s’accompagne de l’arrivée de BP, un partenaire essentiel à travers les marques BP et Castrol. Pour 2017, nos objectifs en piste sont clairs. Nous voulons effectuer un pas en avant visible et tangible sur le plan des performances et des résultats. Nous visons la cinquième place du Championnat des Constructeurs," commente Jérôme Stoll, Président de Renault Sport Racing.

Cyril Abiteboul, Directeur Général de Renault Sport Racing, ajoute : "Nous sommes parfaitement placés pour franchir le cap que nous voulons tous passer en 2017. La R.S.17 est le fruit de nombreuses et longues heures de travail sur nos deux sites en tant qu’écurie intégrée. Le résultat est une voiture dont nous pouvons être fiers. Nous avons un personnel de qualité à tous les niveaux de l’équipe et nous sommes ravis de voir Nico et Sergey s’aligner aux côtés de Jolyon en 2017. Un groupe solide de partenaires nous rejoint avec BP, Castrol, MAPFRE et SMP Racing au terme d’une fantastique campagne hivernale d’acquisition de partenaires. Nous sommes l’équipe de Formule 1 avec la plus forte croissance à tous les niveaux et nous devons désormais faire nos preuves en piste. Notre objectif est de marquer des points à chaque course."