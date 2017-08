Renault F1 doit confirmer sa progression lors de cette 2e et dernière partie de saison 2017.

Pour cela, l’équipe d’Enstone pourra compter sur de nouvelles pièces pour sa voiture mais aussi son moteur V6 turbo hybride, à Spa comme à Monza, comme l’a révélé ce lundi Rémi Taffin.

L’objectif pour Cyril Abiteboul, Directeur Général de Renault Sport Racing, est donc de poursuivre la remontée vers l’avant des grilles de départ lors des neuf dernières courses restantes. Il n’abandonne d’ailleurs pas son idée de finir à la 5e place du championnat constructeurs.

"Le Grand Prix de Belgique marque le coup d’envoi de la dernière ligne droite de la saison et il est important de retrouver le chemin des points," lance le Français

"Nous aurions pu connaître un excellent week-end en Hongrie, mais les résultats ne se sont pas concrétisés. C’était d’autant plus frustrant que nous avons démontré avoir le rythme pour être compétitifs et jouer de gros points avec nos deux pilotes tout au long des trois jours à Budapest."

"Cela souligne les progrès réalisés en 2017. À plusieurs reprises, nous avons prouvé pouvoir nous installer solidement dans le top dix tout en montrant que nous sommes bien placés pour devenir les meilleurs derrière les trois écuries de pointe. Les rendez-vous en Chine, à Bahreïn, en Espagne et en Grande-Bretagne ont dévoilé ce dont nous sommes capables et nous avons encore neuf courses pour véritablement renforcer notre progression et faire forte impression."

"Ces améliorations proviennent du travail des passionnés qui œuvrent chaque jour à Enstone et à Viry. Nous nous focalisons sur les domaines les plus sensibles tout en capitalisant sur les atouts de la RS17."

"Nous réalisons des progrès évidents et nous allons dans la bonne direction en termes de rythme global et de fiabilité. La trêve estivale est arrivée au bon moment pour refaire le plein d’énergie avant une période déterminante."

Le Français revient sur l’essai de Kubica, début août, mais ne donne aucun indice sur la suite qui y sera, éventuellement, donnée.

"Il est impossible de ne pas mentionner Robert Kubica au volant de la R.S.17 au Hungaroring lors d’une journée d’essais très productive pour toutes les personnes impliquées. Le retour de Robert dans le cadre d’une séance officielle en F1 est une histoire incroyable et il a accompli du beau travail. Il a pris le relais de notre pilote d’essais Nicholas Latifi, et tous deux ont contribué au développement de la voiture. Nico et Jolyon devraient bénéficier des progrès réalisés dès qu’ils entreront en piste à Spa."

"Nous sommes enthousiastes à l’idée de reprendre en Belgique pour redémarrer la saison sur une bonne note. Pour y parvenir, nous devons rester concentrés et travailler en équipe. Finir l’année au cinquième rang est un objectif réaliste, mais il faudra de la résilience et de la détermination de la part de tous au sein de Renault Sport Formula One Team."