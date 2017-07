Renault F1 avait débuté la saison 2017 sur une bonne tendance, avec des points marqués de manière régulière.

Mais depuis le Grand Prix du Canada, cette tendance s’est inversée malgré un potentiel toujours en hausse, selon Cyril Abiteboul, le Directeur Général de Renault Sport Racing.

Il est donc important pour l’équipe française, qui dispose d’une évolution moteur prometteuse depuis Bakou, de repartir du bon pied sur le Red Bull Ring, le week-end prochain.

"Le Grand Prix d’Autriche arrive à un moment charnière de notre campagne, d’où l’importance d’y aller résolument déterminés. Nous devons retrouver la bonne voie en effaçant la déception de Bakou, en nous battant pour les points à Spielberg et en ayant à cœur de respecter nos objectifs pour la saison," explique le Français.

"L’Azerbaïdjan nous a laissé un goût amer. Les résultats et la fiabilité étaient décevants tant ils ne correspondent pas à la somme de travail effectuée sur le moteur. La victoire de Daniel Ricciardo démontre toutefois nos progrès. Pour Renault F1, la frustration prédomine suite au GP de Montréal. Nous sentons que la R.S.17 est plus compétitive, ce qui s’est ressenti d’entrée à Bakou mais cela ne s’est pas traduit par des points."

"A Bakou, Nico a effectué une bonne prestation en évitant tout problème avant et après le drapeau rouge. Hélas, une petite erreur de jugement a mis fin à ses efforts. En parallèle, tout s’est opposé à Jolyon, qui a manqué les qualifications avant d’abandonner après sept tours. L’équipe a fait un important travail sur les deux monoplaces, tout particulièrement sur celle de Jolyon qui a ainsi pu être sur la grille à Bakou, sans succès finalement."

L’équipe d’Enstone va maintenant utiliser de nouveaux moteurs sur ses propres monoplaces.

"Pour l’Autriche, nous sommes confiants. Nous verrons d’autres améliorations sur la voiture et nous tenterons de retrouver un élan avec l’introduction de nouveaux moteurs, les troisièmes de l’année. Nous sommes pleinement engagés à atteindre les objectifs fixés et rattraper les points perdus à Bakou."

"L’Autriche et Silverstone, deux circuits passionnants avec des fans l’étant tout autant, forment les premières courses européennes séparées d’une semaine seulement cette année. Les spectateurs ont assisté à un formidable spectacle à Bakou, espérons qu’il en sera de même à Spielberg et que Renault Sport Formula One Team revienne dans les points."

"Désormais, il faut enchaîner les succès. Nos objectifs de saison sont inchangés. Nous voulons être sixièmes d’ici la pause estivale et cinquièmes à Abou Dhabi en novembre. Il est essentiel que nous nous redressions pour chasser les points avec nos deux voitures en Autriche. Nous devons nous ressaisir, travailler dur ensemble, être tous concentrés sur tout ce que l’on fait, mettre nos soucis derrière nous et nous assurer de rester positifs tant lors de la préparation que pendant le week-end de course."