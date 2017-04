Cyril Abiteboul, Directeur Général de Renault Sport, attendait les premiers points de Renault F1 à Bahreïn.

C’est finalement bien ce qui s’est passé, après un très bon week-end de Nico Hulkenberg, qui a été solide en qualifications comme en course. Le pilote allemand a toutefois eu beaucoup de mal à se maintenir dans le top 10 et a marqué 2 points seulement.

"A Bahreïn, nous marquons nos premiers points à l’issue d’une très bonne course de Nico. Nous avons peut-être perdu une place par rapport à la stratégie optimale, mais le plus important pour nous est de comprendre pourquoi nous avons une telle différence entre notre performance en qualifications et notre rythme de course," reconnait Abiteboul.

Pour Palmer, également qualifié en Q3, la course s’est révélée être désastreuse. Il s’est constamment bagarré en fin de peloton.

"Jolyon a connu un dimanche plus difficile, nous allons également devoir comprendre pourquoi, particulièrement après sa première qualification dans le top 10 samedi. Heureusement, nous allons enchaîner avec des essais, qui nous aideront à progresser dans notre compréhension des problèmes clairement identifiés."

"Nous introduirons également les premières évolutions majeures d’une saison qui sera rythmée par de nombreux progrès et améliorations."