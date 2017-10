Renault a remplacé Jolyon Palmer par Carlos Sainz, qui sera aussi pilote pour le constructeur français l’an prochain, et les résultats ont été immédiats avec une Q3 et une 7e place à l’arrivée pour l’Espagnol à Austin.

"C’était un très bon week-end avec une très bonne préparation de Carlos" juge Cyril Abiteboul. "Beaucoup de motivation et du travail acharné abattu par lui mais aussi par le reste de l’équipe afin de s’assurer qu’il s’intègre bien et qu’il soit immédiatement dans le rythme. C’était impressionnant mais ce n’était qu’un week-end et il a simplement tiré de la voiture les performances qu’on attend et qu’on connaît de son potentiel".

"C’était important pour Carlos de faire une bonne impression dès son premier week-end et de relever le moral de l’équipe car clairement, nous ne sommes pas où nous aimerions au championnat. Nous avons des défis à court terme et à moyen terme donc c’était important pour tout le monde, mais nous avons besoin de terminer la saison dans la même ambiance".

Abiteboul révèle ce qui l’a le plus impressionné au sujet de l’Espagnol : "C’est son approche globale. Il est très calme, professionnel et mûr mais en même temps, c’est un attaquant qui n’hésitera pas à prendre des risques calculés, bien exécutés et contrôlés. C’est génial, et l’ambiance avec l’équipe et avec Nico est très bonne".

Sainz est pour le moment en prêt chez Renault et appartient toujours à Red Bull qui pourrait décider de le placer dans l’équipe première si Ricciardo venait à partir. Cela n’inquiète pas Renault, pour qui le pilote va courir dans les prochains mois.

"Carlos est en prêt pour la fin de saison et toute l’année prochaine, donc il s’agit déjà plus que d’une saison, et il y a un mécanisme d’options dont les détails restent confidentiels et qui pourrait étendre la collaboration entre Carlos et Renault. Pour nous, c’est un compromis parfaitement acceptable vu ce qu’il peut apporter à l’équipe".

Abiteboul prévient cependant que Sainz n’est en rien lié à une éventuelle prolongation du contrat entre Red Bull et Renault : "Il n’y a rien de nouveau depuis les annonces de Singapour avec Red Bull et McLaren, ce qui veut dire que la situation est très claire pour 2018 et que ce qu’il se passera après n’est pour le moment que pure spéculation, et ce sera discuté en 2018 avec Red Bull".