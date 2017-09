Lewis Hamilton est passé entre les gouttes de l’incident du premier virage, mais comme tous les autres pilotes, sa course aurait pu vite se terminer faute de chance ou d’inattention.

« C’est arrivé juste devant moi » témoignait-il en conférence de presse. « J’espérais que Vettel ne me heurte pas et de toute évidence, ce ne fut pas le cas. Et ensuite, je me suis dit : Allez, la course est lancée, je suis devant, j’aime cette position. »

En s’élançant de la 5e place, l’Anglais ne s’attendait certainement pas à pointer en tête à la fin du premier tour, d’autant plus que Daniel Ricciardo, lui aussi rescapé, partait devant lui.

« J’étais vraiment concentré sur Daniel. J’ai remarqué qu’il avait pris un départ légèrement meilleur, mais la deuxième phase de mon départ était meilleure. J’ai vu le départ brillant de Kimi Räikkönen. Et ensuite, j’ai vu les dégâts devant, et je me concentrais simplement pour essayer de prendre le virage 1, quand soudain, j’ai eu Sebastian à mes côtés, et j’espérais simplement qu’il ne me tamponne pas. »

« Je pensais d’abord que Sebastian avait commis une erreur avec son tête-à-queue mais maintenant je sais qu’il a été heurté, et que sa voiture était endommagée. J’ai ressenti de l’excitation sur le moment. Ce matin, je pensais seulement limiter les dégâts, mais je repars premier. »

Lewis Hamilton n’a pas eu que de la chance. Sur le mouillé, avec des températures plus fraîches, sa Mercedes était aussi bien plus compétitive.

« Je n’ai pas prié pour un miracle, mais quand il a plu, j’ai pensé : oui, ça y’est, je peux gagner en partant 5e. J’étais sûr que je pouvais faire quelque chose, et ensuite, tout le monde a disparu ! J’étais vraiment heureux, je n’ai pas fait d’erreurs, j’ai bien contrôlé la course dans ces conditions. Je pensais limiter les dégâts et repartir de nouveau derrière Sebastian au classement des pilotes, et maintenant, j’ai une large avance. Je suis vraiment béni, et je ne prends rien pour acquis. »

« Arriver sur une piste qui est potentiellement notre plus faible circuit, et repartir de là avec une victoire, et ces points, c’est vraiment un scénario chanceux pour nous. Mais nous avons travaillé tellement dur, donc nous le méritons. »

« Je ne sais pas si c’est le Karma après Bakou, mais peu importe, je prends ce résultat. J’adore cette positivité et cette énergie ressorties de cette course. J’adore danser sous la pluie ! »